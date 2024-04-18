Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Süper Lig'de 34 ve 35'inci hafta maçlarının programı şöyle:

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligin 34'üncü haftasındaki Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi, 27 Nisan Cumartesi günü oynanacak.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.