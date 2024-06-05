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Fenerbahçe Kulübü Portekizli teknik adamla sezonluk 10 milyon 500 bin avro garanti ücret karşılığında anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Sarı lacivertli kulübün KAP'ta yer alan açıklamasında, "Şirketimiz, 2024-2025 ve 2025-2026 futbol sezonları Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Sayın Jose Mario Dos Santos Mourinho Felix ile sezonluk 10.500.000 avro garanti ücret karşılığında anlaşmaya varmıştır." denildi.

Açıklamada Mourinho ile yapılan sözleşmenin süresinin 2 yıl olduğu ifade edildi.

Kaynak: AA