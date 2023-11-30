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Nordsjaelland Kulübünün yarın oynanacak karşılaşma öncesinde tribünleri sarı ve kırmızı bayraklarla donatması da dikkati çekti.

Çalışmanın basına kapalı olan bölümünde Nordsjaelland maçının taktiği üzerinde duruldu.

İlk 15 dakikası basına açık olan antrenman koşuyla başladı. Futbolcular daha sonra pas çalışmasıyla idmana devam etti.

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