İstanbul

CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarın Slovenya'nın Calcit ekibiyle oynayacağı maçla sezonu açacak Fenerbahçe'de voleyboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Simla Türker Bayazıt, bu sezon 3 kupayı da müzelerine götürmeyi hedeflediklerini belirtti.

Fenerbahçe Opet'in her kulvarda şampiyonluk hedeflediğini vurgulayan Simla Türker Bayazıt, "Fenerbahçe Opet Voleybol Takımımız katıldığı her kulvarda şampiyonluk hedefi olan, donanımlı ve kaliteli bir takım olmuştur. Bu takım, tarihimiz boyunca da hep böyle oldu." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli takımın 29 Ekim 2022'de VakıfBank'ı 3-0 mağlup ederek Şampiyonlar Kupası'nı müzesine götürdüğünü hatırlatan Simla Türker Bayazıt, "Cumhuriyetimizin 100. yılından gün aldığımız 29 Ekim 2022 tarihinde müzemize kupayı getirmesi bilen takımımız; bugün, yarın ve daima Ata'mızın izinde ilerlerken örnek bir duruş sergilemeye devam edecektir. Sarı Melekler'imiz, Avrupa'da yine armamızı başarıyla temsil etmek adına mücadele edecektir." açıklamasını yaptı.

"Fenerbahçe için Cumhuriyet, sözlüktekinden çok daha fazla anlam ifade ediyor"

CEV Şampiyonlar Ligi, Vodafone Sultanlar Ligi ve AXA Sigorta Kupa Voley'de Fenerbahçe Opet'in tek hedefinin kupa olduğunu yineleyen Simla Türker Bayazıt, "Hocamız ve sporcularımızın tek amacı yolun sonuna dek bu yürüyüşü sürdürmek ve armamızı kupalarla taçlandırmaktır. Taraftarlarımızdan ricamız, her maçımızda takımımızın yanında ve hedeflerimiz yolunda en önemli destekçimiz olmalarıdır." diyerek taraftarları da tribünlere davet etti.

Cumhuriyet'in 100. yılında Fenerbahçe'nin sloganı olan 'Ata'mızın izindeyiz, Cumhuriyet'in Feneriyiz' sloganıyla sezonu açtıklarının da altını çizen sarı-lacivertli kulübün yöneticisi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fenerbahçe Spor Kulübü, kuruluşunda dahi halkın takımı olarak bilinmiş, Cumhuriyet tarihinde de önemli alanlarda rol almıştır. Türk tarihinin kritik dönemlerinde yeri geldiğinde milli mücadeleye destek olmuş, yeri geldiğinde ülkesinin iradesini, işgalci kuvvetlere karşı bir futbol müsabakasından kupayla galip gelerek göstermiş ve Türk milletine ilham kaynağı olmuştur. Cumhuriyet tarihinde Ata'mızın takdir ettiği bir kulüp olan Fenerbahçe, her zaman ifade ettiğimiz gibi Ata'mızın tuttuğu takım değil onun yolundan giden takım olmuştur. Bu sebeple kulübümüz için Cumhuriyet, bulunduğu her yerde sporcularıyla, yönetimiyle, çalışanlarıyla her zaman aynı duruşu sergilemiştir. Özetle ülkesinin değerlerini her zaman benliğinde hisseden Fenerbahçe için Cumhuriyet, sözlükte ifade edildiğinden çok daha fazla anlam ifade ediyor."

"Eda, Türk spor tarihinin en ikonik sporcularından biri"

A Milli Takım'ın ve Fenerbahçe Opet'in kaptanı Eda Erdem Dündar'ın genel kurulda heykelinin dikilmesine karar verilmesi hakkında da konuşan Simla Türker Bayazıt, "Türk kadınının gücünü tüm dünyada temsil eden, tarihimizde çok önemli isimler var ve bu kıymetli isimlerden de heykelleri ile anıtlaştırılanlar oldu." diyerek, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Mesela, Ata'mızın manevi kızı olan ve ilk kadın savaş pilotu Sabiha Gökçen, profesör doktor Türkan Saylan, yazar Halide Edip Adıvar, Türk astrofizikçi Dilhan Eryurt gibi daha niceleri ve Türk sporcu Eda Erdem Dündar... Hepsini saygı ve sevgi ile anıyoruz. Bizim için Eda Erdem her zaman çok özel bir yere sahip. Sadece voleybol şubesi için değil Fenerbahçe için de çok özel bir isim. Taraftarın saygınlığını kazanmış, 15 yıl boyunca çubuklu için daima elinden geleni yapmış ve genç kızlarımıza örnek olmayı kendine görev edinmiş gerçek bir sporcu ve büyük bir karakter Eda Erdem. Kariyeri boyunca çok önemli başarıları olan kaptanımız, geçtiğimiz yaz Milletler Ligi final maçında servis atarken gözyaşlarını tutamazken biz de tüm ülke olarak kaptan ile duygulandık. Bu, bir kulüp sporcusu olmaktan çok daha fazlasını ifade ediyor. Eda, Türk spor tarihinin en ikonik sporcularından biri. Hayali voleybol oynamak olan binlerce kız çocuğunun da kahramanı. Heykel ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor, biz de çok heyecanlıyız. Çok yakında bu konuda atılan adımlarla ilgili camiamızı ve spor kamuoyunu bilgilendiriyor olacağız."