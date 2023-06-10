İstanbul

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Mehmet Emin Tuğral yapacak.

Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i geçerek yaklaşık 9 sene sonra kupa sevinci yaşamayı hedefliyor.

Bu sezon ligde iki takım arasında oynanan 2 karşılaşmayı da Fenerbahçe kazanmıştı.

Fenerbahçe'de 4 eksik

Fenerbahçe, final karşılaşmasında 4 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde düğünleri olması gerekçesiyle Joshua King ile Miguel Crespo zorlu finalde yer almayacak.

Sakatlığı bulunan Lincoln Henrique'nin yanı sıra tedavisine devam edilen Altay Bayındır da Medipol Başakşehir'e karşı forma giyemeyecek.

Kupayı kazanan UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek

Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir, kupanın yanı sıra gelecek sezon Avrupa'da yerini belirlemek için de mücadele edecek.

Gelecek sezon Türkiye şampiyonu UEFA Şampiyonlar Ligi eleme, ikinci ve üçüncüsü ise UEFA Konferans Ligi elemelerine katılacak.

Ligden UEFA Avrupa Ligi'ne katılmayacak Türk ekiplerinin, bu kulvarda mücadele etmesi için Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanması gerekecek.

Ligi 2. sırada bitirdiği için UEFA Konferans Ligi'ne katılacak Fenerbahçe, kupayı kazanması durumunda gelecek sene Avrupa'da yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Bu durumda ligi 4. sırada bitiren Adana Demirspor, UEFA Konferans Ligi'ne katılacak.

Gelecek sene Avrupa'da yer alması için kupayı kazanmaktan başka şansı bulunmayan Medipol Başakşehir ise kupayı kazanması durumunda UEFA Avrupa Ligi'nde yer alacak. Bu durumda ise Fenerbahçe yoluna UEFA Konferans Ligi'nden devam edecek.

AA