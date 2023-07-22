Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil edecek olan temsilcimiz Fenerbahçe'nin 2. ön eleme turundaki rakibi Moldova temsilcisi Zimbru oldu. Oynanacak maçın kadroları belli oldu.
Fenerbahçe'nin maç kadrosu
Kaleci: Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz
Defans: Serdar Aziz, Luan Peres, Gustavo Henrique, Alexander Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde
Orta Saha: Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, Burak Kapacak, Diego Rossi, İrfan Can Kahveci
Forvet: Emre Mor, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Serdar Dursun
Zimbru maçı için UEFA kadrosunda yer almayacak olan isimler şu şekilde:
-Willian Arao
-Joao Pedro
-Joshua King
-Rodrigo Becao
-Umut Nayir
-Samet Akaydın
Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçı Fenerbahçe- Zimbru karşılaşması 26 Temmuz Çarşamba günü oynanacak. Mücadele 21:00'de başlayacak. Maçın yayın bilgileri henüz kesinleşmedi.