Ülker Stadyumu'nda düzenlenen genel kurulda yaklaşık 27 bin üye oy kullandı.

Seçim sonucunun açıklanmasının ardından iki aday birlikte kürsüye çıkarak taraftarı selamladı. Aziz Yıldırım, kürsüde yaptığı konuşmada, "Ben ve arkadaşlarım görevimizi yaptık. İnşallah Sayın Ali Koç ve arkadaşları bu sene Fenerbahçe'yi şampiyon yaparlar. Biz de elimizden gelen desteği veririz." dedi.

Ali Koç ise seçim sonucunun belli olmasının ardından Aziz Yıldırım'ın locasına giderek herkesle tokalaştı. Tribünlerde "İki başkan el ele, hep beraber tribüne!" tezahüratları yapıldı ve bu coşkulu anın ardından iki başkan birlikte kürsüye çıkarak kongre üyelerini selamladı.

Bu tarihi an, Fenerbahçe camiası için birlik ve beraberlik mesajı içerirken, taraftarların da büyük ilgisi ve coşkusuyla karşılandı. Ali Koç, yeni dönemde Fenerbahçe'yi şampiyon yapma hedefiyle yola çıkarken, Aziz Yıldırım ve ekibi de destek sözü verdi.