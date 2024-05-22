FIFA, 120 yıl önce 21 Mayıs 1904'te Belçika, Danimarka, Fransa, İspanya, Hollanda, İsveç ve İsviçre'nin temsilcileriyle Paris'te kuruldu. Kuruluş sürecinde İspanya'yı Real Madrid Kulübü temsil etti.

Yedi kurucu ülkenin temsilcileri, Fransa'nın başkentinde futbol ve sporun önemli isimleriyle dün kutlama töreninde bir araya geldi.

Törende konuşan FIFA Başkanı Gianni Infantino, "120 yıl önce 7 üyeyle başladık. Şimdi 211 oldu. 7 kurucu ülkenin temsilcilerine, konfederasyon başkanlarına, FIFA'nın 211 üyesine, FIFA efsanelerine ve bu güzel oyunun dönüm noktasını kutlamak için Fransa'nın başkentinde bana katılan tüm seçkin konuklara teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Infantino, "FIFA dünya kupalarını izleyen, tutkunuzun peşinden giden ve futbolu gerçekten eşsiz kılan 5 milyar taraftara da teşekkür etmek istiyorum. Siz olmadan FIFA ve futbol, dünyayı birleştiremez." değerlendirmesinde bulundu.

FIFA Küresel Futbol Gelişim Direktörü Arsene Wenger ise "FIFA'nın 120. yılını kutluyoruz. Uzun bir yolculuktu ve 2019'dan bu yana bunun bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Yıllar boyunca bu oyunun evrimine tanık olduk." şeklinde görüş belirtti.