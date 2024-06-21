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Vincenzo Montella: Niyetimiz Portekiz karşısında topa sahip olmak

Vincenzo Montella: Niyetimiz Portekiz karşısında topa sahip olmak

Milli takım, başkent Lübliyana'da FIVB Milletler Ligi 'nin üçüncü haftasındaki dördüncü ve son maçında 23 Haziran Pazar günü TSİ 17.30'da İtalya ile karşılaşacak.

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