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FIVB Challenger Kupası’ndaki diğer eşleşmeler şu şekilde:

Organizasyon, 8 takımın katılımıyla düzenlenecek. Filenin Efeleri, çeyrek finalde Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Türkiye-Dominik Cumhuriyeti çeyrek final karşılaşması 28 Temmuz Cuma günü saat 17.00’de oynanacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 2023 CEV Avrupa Altın Ligi şampiyonu Filenin Efeleri , 27-30 Temmuz'da Katar’ın ev sahipliğinde Doha’da düzenlenecek FIVB Challenger Kupası ’nda mücadele edecek.

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Challenger Kupası’nda oynayacağı maçın tarihi belli oldu.

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