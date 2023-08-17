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Şampiyonada gruplar şu şekilde oluştu:

Yarı final maçları 1 Eylül Cuma, 3'üncülük ve final karşılaşmaları ise 3 Eylül Pazar günü yine Brüksel'de oynanacak.

Gruplarında ilk 4'e giren ekiplerin yer alacağı son 16 turu maçları 26-28 Ağustos, çeyrek final karşılaşmaları ise 29-30 Ağustos tarihlerinde İtalya'nın Floransa şehri ve Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak.

Organizasyonda Belçika (A Grubu), Almanya (C Grubu), İtalya (B Grubu) ve Estonya'nın (D Grubu) ev sahipliği yapacağı grup aşamasında 24 takım mücadele edecek.

Milli voleybolcu Gizem Örge: "Adaletli bir milli takım var"

Milli voleybolcu Gizem Örge: "Adaletli bir milli takım var"

Milli takımın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Filenin Sultanları 'nın grup maçlarının TSİ programı şöyle:

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yer aldığı C Grubu maçlarına Almanya ev sahipliği yapacak.

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