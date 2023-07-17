Ankara

Filenin Sultanları, ABD'nin Teksas eyaletindeki Arlington kentinde oynanan organizasyonun finalinde Çin'le karşılaştı. Rakibini 25-22, 22-25, 25-19, 25-16'lık setlerle 3-1 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, tarihinde ilk kez FIVB Milletler Ligi'nde altın madalya kazandı. Milliler, Türk voleybol tarihinin ilk defa ülkeler sıralamasında birinci sıraya yükselme başarısını gösterdi.

Türkiye, ilk kez 2018'de Milletler Ligi adıyla düzenlenen organizasyonda ilk yıl ikincilik, 2019 ve 2022'de dördüncülük, 2021'de ise üçüncülük elde etmişti.

Santarelli, Filenin Sultanları'nın başında çıktığı ilk organizasyonda şampiyon oldu

27 Aralık 2022'de A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başına geçtiği duyurulan İtalyan başantrenör Daniele Santarelli, 31 Mayıs-4 Haziran tarihlerinde Antalya'da düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nde ilk haftasında oynanan Güney Kore maçıyla milli takımın başında ilk müsabakasına çıktı.

Bu süreçte Santarelli yönetiminde çıktığı ligin ilk üç haftasında 12 karşılaşmadan 9 galibiyet elde eden, 3 de yenilgi yaşayan milli takım, üçüncü sırada finallere kalmaya hak kazandı.

Çeyrek finalde son şampiyon İtalya'yı 3-0, yarı finalde üç altın madalyası bulunan ev sahibi ABD'yi 3-1 yenen milliler, finalde de Çin'i 3-1 geçerek organizasyonda altın madalyayla tamamladı.

Filenin Sultanları'nın başında çıktığı ilk organizasyonda şampiyon olan Santarelli, kariyerinde de ilk kez FIVB Milletler Ligi'nde altın madalya elde etti.

Santarelli, milli takım kariyerinde Hırvatistan'la Avrupa Ligi'nde iki gümüş, Sırbistan'la ise FIVB Kadınlar Uluslar Ligi'nde bronz ve 2022 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştı.

Dört voleybolcu ilk defa madalya sevinci yaşadı

Milletler Ligi'nde 2018'de ikinciliği, 2021'de üçüncülüğü bulunan, bu yıl da altın madalya kazanan milli takımda forma giyen 10 voleybolcu daha önce madalya sevinci yaşadı.

2018 ve 2021'de kadroda yer alan Cansu Özbay, Saliha Şahin, Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Simge Aköz, Ebrar Karakurt, Gizem Örge, Aslı Kalaç, Ayça Aykaç ve Hande Baladın daha önce madalya sevinci yaşayan milli voleybolcular olarak kayıtlara geçti.

Bu yıl da bu isimler hariç A Milli Takım kadrosunda yer alan Melisa Vargas, Derya Cebecioğlu, İlkin Aydın ve Elif Şahin ilk kez madalya kazanan voleybolcular oldu.

Milli takımda Vargas etkisi

Türk vatandaşlığına geçiş başvurusu kabul edildikten sonra Nisan 2021'de Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alan Melisa Vargas, ilk milli maçına, Antalya'nın ev sahipliği yaptığı FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasındaki Güney Kore karşısında çıktı.

Vargas, milli formayla çıktığı 11 maçta 19'u servis (ace), 14'ü bloktan 227 sayı buldu. Vargas'tan sonra en çok sayı bulan isim 193 sayıyla Ebrar Karakurt oldu.

Melisa Vargas, başarısını "Milletler Ligi'nin en değerli oyuncusu" ve "en iyi pasör çaprazı" seçilerek taçlandırdı.

Ligin rüya takımında ise Vargas'ın yanı sıra "en iyi orta oyuncu" Zehra Güneş, "en iyi libero" Gizem Örge de yer aldı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın bazı önemli başarıları şu şekilde:

Yıl Organizasyon Madalya Başantrenör 1985 Balkan Şampiyonası Bronz Cengiz Göllü 1988 Bahar Kupası Bronz Cengiz Göllü 1989 Bahar Kupası Gümüş Erdal Önder 1989 Yılbaşı Turnuvası Altın Cengiz Göllü 1990 Bahar Kupası Altın Vladimir Kuzitgin 1991 Bahar Kupası Gümüş Vladimir Kuzitgin 1991 Yılbaşı Turnuvası Altın Cengiz Göllü 1992 Bahar Kupası Altın Deniz Esinduy 1992 Balkan Şampiyonası Altın Cengiz Göllü 1992 Yılbaşı Turnuvası Altın Deniz Esinduy 1994 Bahar Kupası Bronz Adnan Kıstak 1994 Yılbaşı Kupası Altın Adnan Kıstak 1997 Bahar Kupası Bronz Gökhan Edman 1998 Bahar Kupası Altın Faik Karaev 2002 Bahar Kupası Altın Deniz Esinduy 2003 Bahar Kupası Altın Deniz Esinduy 2003 Avrupa Şampiyonası Gümüş Reşat Yazıcıoğulları 2005 Bahar Kupası Altın Adnan Kıstak 2005 Akdeniz Oyunları Altın Reşat YAZICIOĞULLARI 2009 Avrupa Ligi Gümüş Alessandro Chiappin 2010 Avrupa Ligi Bronz Alessandro Chiappin 2011 Avrupa Ligi Gümüş Marco Motta 2011 Avrupa Şampiyonası Bronz Marco Motta 2012 Grand Prix Bronz Marco Motta 2014 Avrupa Ligi Altın Ferhat Akbaş 2015 Avrupa Ligi Gümüş İsmail Yengil 2015 Avrupa Oyunları Altın Ferhat Akbaş 2017 Avrupa Şampiyonası Bronz Giovanni Guidetti 2018 Milletler Ligi Gümüş Giovanni Guidetti 2019 Avrupa Şampiyonası Gümüş Giovanni Guidetti 2021 Milletler Ligi Bronz Giovanni Guidetti 2021 Avrupa Şampiyonası Bronz Giovanni Guidetti 2022 İslami Dayanışma Oyunları Altın Alper Hamurcu 2023 Milletler Ligi Altın Daniele Santarelli

AA