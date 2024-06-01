Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Burası Şampiyonlar Ligi burada hataya yer yok: Şampiyon Real Madrid

Burası Şampiyonlar Ligi burada hataya yer yok: Şampiyon Real Madrid

Teksas eyaletinin Arlington kentinde oynanan karşılaşmada Güney Kore 'yi rahat bir oyunla 3-0 yenen dünya 1 numarası ve son VNL şampiyonu "Filenin Sultanları", organizasyonda 5. galibiyetini elde etti.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.yenicagri.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.