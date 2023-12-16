ZİRVEDE MABEL MATİZ VE DİLAN POLAT VAR!

Google, 2023'te Türkiye'de en çok aranan şarkı sözlerini açıkladı.

Google'ın paylaştığı rapora göre, Türkiye'de 2023 yılında en çok aranan şarkı sözleri arasında zirvede Mabel Matiz'in "Antidepresan" şarkısı yer alırken, ikinci sırada Dilan Polat’ın "Enercii" şarkısı bulunuyor.

Üçüncü sırada KÖFN’den "Bi' Tek Ben Anlarım" yer alırken Mabel Matiz’in “Müphem” şarkısı dördüncü " Emir Can İğrek’in “Ali Cabbar” şarkısı da beşinci sırada yer aldı.

KORAY AVCI AVRUPA TURNESİNE ÇIKIYOR

Koray Avcı geçtiğimiz hafta Kıbrıs “Les Ambassadeurs Otel”de yaklaşık 1800 kişilik konser salonunda unutulmaz bir konsere imza attı.

Konsere gelen dinleyicilere Avcı “Bugün Kıbrıs’a konsere gelmeden “Baştan Aşağı Avrupa Turnesi" kapsamında kontrata imza attım müjdemi isterim, Gurbetçi kardeşlerim ile buluşmak için Resmen gün sayıyor bekle beni Avrupa sonrası belki Dünya Turnesi olur kimbilir.” dedi

“SANDIK KOKUSU” ZİRVEYE OYNUYOR!

Çarşamba akşamlarının kuşkusuz en iddialı dizisi Kuruluş Osman, her sezon olduğu gibi bu sezonda da reytinglerde zirveye oynarken karşısına yeni bir rakip çıktı.

Başrollerinde Demet Akbağ, Özge Özpirinçci ve Necip Memil’in yer aldığı Show TV’nin yeni dizisi “Sandık Kokusu” bu hafta tüm gruplarda inanılmaz bir yükseliş gerçekleştirdi ve AB grubunda zirveyi ele geçirmeyi başardı!

“Sadakatsiz" dizisinden sonra karşısında kendisiyle yarışacak başka bir dizi bulamayan Kuruluş Osman'a reyting yarışında zorlu bir rakip çıktı.

KAZANAN KİM OLACAK? PEMBE Mİ? ALEV Mİ?

Kızılcık Şerbeti yeni sezonunda da senaryosundaki gelişmişler ile izleyenleri ekrana kitlemeye devam ediyor. Fatih ile Doğa’nın hikâyesine kitlendiğimiz bir dönemde şimdi de karşımıza Pembe ve Alev’in Apo savaşı çıkıyor…

Aslında Kızılcık Şerbet’inde her bölüm toplumsal bir ders niteliğinde erkek ve kadın gözünden toplumsal ve ahlaki konulara bakış açılarını sorgulayan diyalogların yer aldığı dizi bu seferde yasak aşk ve yasak aşkın taraflarının yaşadıkları ve sonuçları gözler önüne seriliyor.

Sosyal medyada ise Pembe mi? Alev mi? sorusunun cevabında ise Pembe ağır basıyor!

GELİN DİZİSİ SETE ÇIKTI

Yapımcılığını Hüseyin Türkyıldırır ‘ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Taner Tunç’un oturduğu Kanal 7’de yayınlanacak “Gelin” dizisi sete çıktı.

Başrollerinde Talya Çelebi , Cenay Türksever ve Betigül Ceylan’ın yer aldığı “Gelin” dizisi Kanal 7 ekranlarında günlük dizi olarak yayınlanacak.

SURVİVOR 2024 TAKIMLARI BELLİ OLDU

Survivor 2024 All Star yarışması için geri sayım başlarken adada yarışacak kırmızı ve mavi takım oyuncularında belli oldu.

Kıran kırana aylarca sürecek yarışmanın kırmızı takımında Doğukan Manço,Furkan Kızılay,Ersin Korkut,Sercan Yıldırım,Turabi,Bozok Gören,Nihat Altınkaya, Pınar Saka,Merve Aydın,Nagihan Karadere,Gizem Memiç,Aleyna Kalaycıoğlu,Berna Canbeldek yer alırken Mavi takımda ise Nefise Karatay,Seda Ocak,Begüm Yücetan,Sahra Işık,Seda Aktuğlu,Damla Can, Hakan Hatipoğlu,Yiğit Poyraz,Yasin Obuz,Özgür Tetik,Yunus Emre,Ogeday Girişken yer alıyor.

KURULUŞ OSMAN’DAN YOUTUBE REKORU

atv ekranında 5. Sezonu yayınlanan “Kuruluş Osman” rekora doymuyor…

Yayınlandığı her bölümle reytinglerin zirvesinde yer alan “Kuruluş Osman”, Youtube’da 4.5 milyar izlemeyle kendi alanında bir rekora imza attı.



Youtube’da 8.5 milyon abonesi ile Türk dizileri arasında zirvede yer alan Kuruluş Osman’ın 1. Bölümü 32 milyon izleme ile tüm diziler arasında da en çok izlenen bölüm olma özelliği taşıyor.



Türkçe başta olmak üzere Arapça, Urduca, Japonca, İspanyolca kanallarındaki abonelerinin toplamı Youtube’da 17 milyona yaklaşan ve 11 milyar izlenme elde eden Kuruluş Osman tartışmasız Türkiye’nin en büyük dizi kanalı unvanını da elinde tutuyor.

GAZETECİ ALEV GÜRSOY CİMİN YILI ÖDÜLLE KAPADI

Aslan Yapım Medya’nın “11 Aralık 2023” tarihinde gerçekleştirdiği ödül töreninde Posta gazetesinde yaptığı röportajlar ile gündeme damga vuran ve kadınların ölmediği öldürülmediği bir dünya özlemi ile kaleme aldığı “Bu Son Olsun” kitabı ile dikkat çeken gazeteci dostum Alev Gürsoy Cimin “Yılın En Başarılı Gazetecisi” ödülünü aldı.

Zor bir meslekte hele ki bir kadın olarak verdiği mücadelesini ve başarısını tebrik ederim