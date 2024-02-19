Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Finlandiya 'da 11 Şubat'ta yapılan cumhurbaşkanı seçiminin 2. turunu önde tamamlayan Stubb'ın 1 Mart’ta göreve başlaması bekleniyor.

Stubb, Putin'in Ukrayna'daki savaştan ve Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın cezaevindeki ölümünden sorumlu tutulması gerektiğini savundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i eleştiren Stubb, "Putin, yalnızca güçten anlıyor. En ufak bir zayıflık emaresi gösterildiğinde saldıracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Stubb, "Batı destekleyemeseydi Ukrayna artık var olmazdı." dedi.

Avrupa ülkelerinin, Ukrayna'yı ekonomik ve askeri olarak desteklemeye devam etmesi gerektiğini belirten Stubb, aksi halde Ukrayna'nın varlığının tehdit altına gireceğini dile getirdi.

YLE haber ajansına göre Stubb, Almanya'da düzenlenen 60. Münih Güvenlik Konferansı'nda (MSC 2024) konuştu.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.