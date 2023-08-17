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Erol Ayyıldız, "Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı ve sabırlar dilerim." ifadesini kullandı.

Ayyıldız mesajında, Kilis Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Yusuf Çağatay Sanalp'in, 2 Temmuz'da Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde zırhlı aracın devrildiği kazada ağır yaralandığını, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün şehit olduğunu belirtti.

Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Ayyıldız'ın taziye mesajı yayımlandı.

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