Haber: Mert Osman Erman

Bay Hyde, İngiliz grubunun başkentten "etkileyici bir program" yürütmeye odaklandığını ve "gençlerimizin hala harika anılarının olmasını" sağladığını belirtti.

İngiliz İzcilerinin kamptaki koşullar hakkında sürekli endişeler dile getirdiğini ancak bazı iyileştirmeler yapıldığına dair bazı belirtiler olmasına rağmen "çok az ve çok geç" olduğunu söyledi.

Bay Hyde, koşulların gölge eksikliği, diyet ihtiyaçları olanlar için yetersiz yiyecek, kötü hijyen ve yetersiz tıbbi hizmetler olmak üzere dört kırmızı çizgiyi aştığını ekledi.

"Organizatörler tarafından ihanete uğramış hissediyoruz çünkü gitmeden önce ve sırasında bu endişelerin bazılarını defalarca dile getirdik ve bize yerine konulacağı söylendi ama öyle olmadı," dedi.

"Binlerce insan tarafından kullanılan ve beklediğiniz düzenlilikle temizlenmeyen tuvaletleri düşünebilirsiniz, insanların gördüğü türden şeyleri hayal edebilirsiniz."

Her bir İngiliz izci, çoğu bağışlarla desteklenen yaklaşık 3500 sterlin harcadı, dedi.

Etkinliğin planlaması Covid pandemisi tarafından etkilenebilir, Bay Hyde ekledi ve bağımsız bir değerlendirmenin yapılmasının "kritik" olduğunu belirtti.

BBC'ye göre, bazı izcilerin bir odada beş kişi paylaştığı, 250 kişinin Seul'deki bir otelin balo salonunda konakladığı ve uygun konaklama olmadığı için. Şimdi hepsinin otel odaları var.

Dünyanın en büyük gençlik kampı olarak nitelendirilen jamboree, her dört yılda bir dünya genelinden izcileri farklı bir ülkede bir araya getirir.

Katılanların çoğunluğu 14 ila 18 yaş arasında ve 155 ülke Güney Kore'de temsil edilmektedir.

Bu, pandemiden sonraki ilk jamboree ve 12 Ağustos'a kadar devam etmesi planlanmıştır.