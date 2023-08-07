Haber: Beyza Betül Cihan

Üsküdar Valide Sultan vapurunda düzenlenen etkinliğe katılan isimler arasında İstanbul Milletvekili Hasan Turan da yer aldı. Karadeniz bölgesinin farklı illerinden gelen derneklerin federasyonları ve delegeleri, aynı çatı altında buluşarak geleceğe yönelik işbirlikleri ve projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Değerli isimler Karadeniz buluşmasında

Etkinlikte dikkat çeken isimlerden biri İstanbul Milletvekili Hasan Turan oldu. Turan, Karadeniz'in farklı illerinden gelen temsilcilerle bir araya gelerek bölgenin ihtiyaçları ve potansiyelleri hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Karadeniz Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu'nun bu tür etkinlikleri, bölgedeki dernek ve kuruluşların dayanışmasını güçlendirerek ortak amaçlar doğrultusunda çalışmalarını teşvik ediyor.

KASTOB başkanı Nevzat Duyar delegelerle tanıştı

Etkinliğin öne çıkan anlarından biri de KASTOB başkanı Nevzat Duyar'ın delegelerle tanışmak amacıyla düzenlediği çay ve simit etkinliğinde yapılacak projelerden bahsetti. Gençlik Gelecek ve Teknoloji resim yarışması, girişimci kadınlar konulu kısa film yarışması, Hatay Samandağ'da yapılan Sivil Toplum Köyü'nden bahsetti. Delegelerle bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunduğu bu samimi anlar, bölgedeki dernekler arasında dayanışma ve işbirliğinin önemini bir kez daha vurguladı.

Karadeniz Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu'nun Üsküdar Valide Sultan Vapurunda düzenlediği bu etkinlik, bölgenin sivil toplum temsilcilerini bir araya getirerek ortak amaçlar doğrultusunda güç birliği yapma fırsatı sağladı.