Haber: Damla Oya Erman

15 Eylül'de Facebook'a yüklenen bu çarpıcı görüntüler, karaya oturmuş olan köpekbalığının çaresizce çırpındığı ve dişlerini gösterdiği anları yakaladı.

Videonun kaydeden ismi Tina Fey, bu olayı şu sözlerle anlattı: "Çok heyecan vericiydi, adrenalin kesinlikle yükseliyordu, özellikle kocamın onunla suda olduğu konusunda endişeliydim. Hayatta kalma şansını artırmak için hızlı hareket etmemiz gerektiğini biliyorduk."

Görüntülerde, dört adamın köpekbalığının kuyruğunu çektiği ve yaratığı okyanusa doğru yönlendirmeye çalıştığı görülüyor. Ancak, köpekbalığı suya çekilmeye çalışıldığında vahşice çırpınmaya başlar, bu da adamların bir süre geri çekilmelerine neden olur. Sonunda, grup köpekbalığını suya döndürmeyi başarır ve o videoda görüldüğü gibi oradan uzaklaşır.

Tina ve Josh adlı çift, Texas'tan gelmişti ve evliliklerinin yıldönümünü kutlamak için Florida'nın Pensacola Beach'ine seyahat etmişlerdi. Plajda arkadaşlarıyla vakit geçirirken denizde bu dev köpekbalığını gördüler.

Josh, "Sonunda sadece sola döndü ve doğrudan sahilin yolunu tuttu, ve ben, 'Bu sahile doğru gelen büyük bir köpekbalığı' dedim," şeklinde o anları anlattı. Çift, bu olayı yetkililere bildirmelerine rağmen, köpekbalığının ölme ihtimaline karşı hızlı hareket etmeye karar verdiler.

Josh, diğer sahilcilerin yardımıyla köpekbalığını güvenli bir şekilde geri götürmeyi başardı. Ancak, bu devasa köpekbalığı, çıkarması zor bir işti; her biri oldukça büyük olan iki sıra dişi vardı ve yaklaşık 600 kilo ağırlığındaydı.