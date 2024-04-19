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Çin Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Bu sezon Bahreyn, Suudi Arabistan ve Japonya'daki yarışlarda Red Bull'dan Hollandalı Max Verstappen zafere ulaştı. Avustralya Grand Prix'sini ise Ferrari takımının İspanyol pilotu Carlos Sainz kazandı.

Çin'in 5,4 kilometrelik Uluslararası Şanghay Pisti'nde yapılacak yarış, 56 tur üzerinden düzenlenecek. Sprint elemelerinin bugün gerçekleştirileceği etapta yarın TSİ 06.00'da sprint yarışı ve TSİ 10.00'da sıralama turları başlayacak. Yarış ise 21 Nisan Pazar günü TSİ 10.00'da koşulacak.

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