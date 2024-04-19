Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi de 28. hafta mücadelelerine sahne olacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın programı şu şekilde:
Süper Lig
Bugün:
20.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü (Tüpraş)
Yarın:
13.30 İstanbulspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Corendon Alanyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 Yılport Samsunspor-Yukatel Adana Demirspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00 Mondihome Kayserispor-Trabzonspor (RHG Enertürk Enerji)
21 Nisan Pazar:
13.30 RAMS Başakşehir-Çaykur Rizespor (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Bitexen Antalyaspor-Atakaş Hatayspor (Corendon Airlines Park Antalya)
19.00 Galatasaray-Siltaş Yapı Pendikspor (RAMS Park)
19.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa (Kalyon)
22 Nisan Pazartesi:
20.00 EMS Yapı Sivasspor-Fenerbahçe (BG Grup 4 Eylül)
1. Lig
Bugün:
20.00 Altay-Manisa FK (Alsancak Mustafa Denizli)
Yarın:
13.30 Teksüt Bandırmaspor-Tuzlaspor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Bitexen Giresunspor-Göztepe (Çotanak Spor Kompleksi)
19.00 Eyüpspor-Boluspor (Eyüp)
21 Nisan Pazar:
13.30 Bodrum FK-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (Bodrum İlçe)
16.00 Gençlerbirliği-Erzurumspor FK (Eryaman)
16.00 Ahlatcı Çorum FK-Adanaspor (Çorum Şehir)
19.00 Sakaryaspor-Ankara Keçiörengücü (Yeni Sakarya Atatürk)
22 Nisan Pazartesi:
20.00 Ümraniyespor-Kocaelispor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
TFF 2. Lig
Beyaz Grup:
21 Nisan Pazar:
15.00 Kırşehir Futbol-Kırklarelispor (Kırşehir Ahi)
15.00 Serik Belediyespor-Zonguldak Kömürspor (Serik İsmail Oğan)
15.00 Adıyaman FK-1461 Trabzon FK (Kahta İlçe)
15.00 Bucaspor 1928-Esenler Erokspor (Yeni Buca)
15.00 Bursaspor-Hes İlaç Afyonspor (Yüzüncü Yıl Atatürk)
15.00 Ankara Demirspor-Diyarbekirspor (TCDD Ankara Demirspor)
15.00 Beyoğlu Yeni Çarşı-AcnTURK Vanspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
15.00 Altınordu-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu (Bornova Aziz Kocaoğlu)
15.00 Nazilli Belediyespor-Karacabey Belediyespor (Nazilli İlçe)
Kırmızı Grup:
21 Nisan Pazar:
15.00 Etimesgut Belediyespor-Anagold 24Erzincanspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
15.00 Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor-Fethiyespor (Bolluca)
15.00 Isparta 32 Spor-İnegölspor (Isparta Atatürk)
15.00 Karaman FK-GMG Kastamonuspor (Yeni Karaman)
15.00 Amed Sportif Faaliyetler-Alagöz Holding Iğdır FK (Diyarbakır)
15.00 Belediye Derincespor-Somaspor (Belediye Derince Doğal Çim)
15.00 Uşakspor-Menemen FK (Uşak 1 Eylül)
15.00 İskenderunspor-Denizlispor (Kırıkhan İlçe)
15.00 Motolux 68 Aksaray Belediyespor-Sarıyer (Dağılgan)
TFF 3. Lig
1. Grup:
21 Nisan Pazar:
15.00 52 Orduspor FK-Küçükçekmece Sinopspor (Yeni Ordu)
15.00 Talasgücü Belediyespor-Artvin Hopaspor (Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha)
15.00 Karabük İdmanyurduspor-Malatya Arguvan SK (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
15.00 İnegöl Kafkasspor-Tarsus İdman Yurdu (İnegöl İlçe)
15.00 Edirnespor-Mardin 1969 (Edirne 25 Kasım)
15.00 Kepezspor-Ayvalıkgücü Belediyespor (Kepez Hasan Doğan)
15.00 Kırıkkalegücü-Gümüşhane Sportif Faaliyetler (Başpınar)
2. Grup:
15.00 Kelkit Hürriyetspor-Efeler 09 (Kelkit İlçe)
15.00 Anadolu Üniversitesi-Kemerkent Bulvarspor (Osmangazi Üniversitesi Futbol)
15.00 Karşıyaka-Hacettepe 1945 SK (Alsancak Mustafa Denizli)
15.00 Çimentaş Elazığspor-Sapanca Gençlikspor (Elazığ)
15.00 Silifke Belediyespor-Amber Çay Eynesil Belediyespor (Silifke Şehir)
15.00 Ergene Velimeşespor-Amasyaspor (Mustafa Kemal Atatürk)
15.00 TPAO Batman Petrolspor-Pazarspor (Batman)
3. Grup:
15.00 Karaköprü Belediyespor-Osmaniyespor (Faruk Çelik)
15.00 Bayburt Özel İdarespor-Sivas Dört Eylül (Bayburt Genç Osman)
15.00 Karatay Termal 1922 Konyaspor-Fatsa Belediyespor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)
15.00 Silivrispor-Bornova 1877 (Silivri Müjdat Gürsu)
15.00 Belediye Kütahyaspor-Büyükçekmece Tepecikspor (Dumlupınar)
15.00 Akhisarspor-Merkür Jet Erbaaspor (Spor Toto Akhisar)
15.00 Onvo Ağrı 1970-Darıca Gençlerbirliği (Vali Lütfi Yiğenoğlu)
4. Grup:
21 Nisan Pazar:
15.00 Bergama Sportif Faaliyetler-Balıkesirspor (Bergama 14 Eylül)
15.00 Tokat Belediye Plevnespor-Bursa Yıldırımspor (Gaziosmanpaşa)
15.00 Bitexen Adana 1954-İdaş Çatalcaspor (Yeni Adana)
15.00 Sebat Gençlikspor-Nevşehir Belediyespor (Ortahisar Yavuz Selim)
15.00 Güneş Holding Çankaya-23 Elazığ FK (Osmanlı)
15.00 Sultanbeyli Belediyespor-Muş 1984 Muşspor (Sultanbeyli Gölet Futbol)
15.00 Siirt İl Özel İdaresi-Armoni Alanya Kestelspor (Kurtalan İlçe)
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
21 Nisan Pazar:
12.00 Ataşehir Belediyespor-Bitexen Adana İdmanyurduspor (İBB Esatpaşa)
12.00 Amed Sportif Faaliyetler-Hakkarigücü (Seyrantepe 2 Nolu Çim Saha)
12.00 Fatih Vatanspor-ALG Spor (Fatih Mimar Sinan)
12.30 Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor-Wulfz Fatih Karagümrük (Batur)
14.00 Trabzonspor-Fenerbahçe Petrol Ofisi (Trabzonspor Kadir Özcan Tesisleri)
14.00 Beşiktaş JK United Payment-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET (Halit Kıvanç)
14.00 Galatasaray Petrol Ofisi-Karadeniz Ereğli Belediyespor (Florya Metin Oktay Tesisleri)
14.00 Beylerbeyi-Bitexen 1207 Antalyaspor (Beylerbeyi 75. Yıl)