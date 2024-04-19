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15.00 Bayburt Özel İdarespor-Sivas Dört Eylül (Bayburt Genç Osman)

Beşiktaş'tan 3 oyuncunun sakatlıklarıyla ilgili açıklama

Beşiktaş'tan 3 oyuncunun sakatlıklarıyla ilgili açıklama

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın programı şu şekilde:

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi de 28. hafta mücadelelerine sahne olacak.

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