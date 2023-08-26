AA- Uluslararası Uzay İstasyonu'na altı aylık bir keşif gezisi öncesinde mürettebat ekibi (soldan sağa) Roscosmos kozmonotu Konstantin Borisov (Görev Uzmanı), Avrupa Uzay Ajansı astronotu Andreas Mogensen (Pilot), NASA astronotu Jasmin Moghbeli (Görev Komutanı) ve Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı astronotu Satoshi Furukawa (Görev Uzmanı) Kennedy Uzay Merkezi'ndeki 39A no'lu alana gitmeden önce Neil A. Armstrong Operasyon Binası'nda ailelerini ve yetkilileri selamladı.