Ankara

Havana'daki Espacios Creativos Sanat Merkezi'nde düzenlenen sergide, modellerin katıldığı defile de gerçekleştirildi.

"Jagüey: Kökler ve Yüzler" sergisi, "ficus citrifolia" olarak bilinen ve Küba yerlileri tarafından "jagüey" adı verilen ağacın özelliklerinden ilham alıyor.

Ağaç, Güneysu'nun eserlerinde Küba toplumunun çeşitliliğini ve birlikteliğini simgeliyor.

Güneysu eserlerinde, Küba toplumunu oluşturan farklı etnik kökenleri ve onların bir arada oluşturduğu toplumsal dokuyu gözler önüne sererken, aynı zamanda farklılıkların bir arada nasıl bir bütün oluşturabileceğine dair güçlü mesaj sunuyor.