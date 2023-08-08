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Paris, Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağmalama olayları yaşanmıştı.

Fransa 'da 17 yaşındaki Nael M. isimli Müslüman gencin 27 Haziran'da polis kurşunuyla hayatını kaybetmesinin akabinde ülke çapında başlayan gösteriler şiddet olaylarına sahne olmuştu.

Gencin kafatasında kırık oluşmasına yol açan mermiyi atmakla suçlanan polislerden biri, ağustos başında çıktığı mahkemede o gün plastik mermi silahını ateşlediğini kabul etmişti.

Marsilya'da aynı gösterilerde 4 polis, başka bir Müslüman gence toplu şiddet uyguladıkları suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Doktorların olayı bildirmesi üzerine IGPN, soruşturma başlatarak bu kapsamda ulaştığı 3 kamera görüntüsünü incelemeye aldı.

Evinin önünde yerde bulunan ve hastaneye kaldırıldığında öldüğü belirlenen Bendriss'in cesedi üzerinde inceleme yapan doktorlar, Müslüman gencin göğsüne isabet eden plastik mermiyle hayatını kaybetmiş olabileceğini belirtmişti.

Ayrıca Ulusal Polis Soruşturma Birimi (IGPN), olayın tanığı oldukları gerekçesiyle 20 kadar polisi ifadeye çağırdı.

Franceinfo'nun, Marsilya Savcısı'nın açıklamasına dayandırdığı habere göre, temmuz başında Marsilya'daki gösterilerde Mohamed Bendriss adlı Müslüman genci öldürmekle suçlanan 5 çevik kuvvet polisine gözaltı yapıldı.

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