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Mahkeme, 300’den fazla mahkumun bulunduğu 36 yıllık hapishanede koşulların iyileştirilmesi için devleti acil önlemler almaya çağırdı.

Uluslararası Hapishaneler Gözlemevi’nin (OIP) Fransa bölümü avukatı Matthieu Quinquis, hapishanedeki bazı gardiyanların tutukluları aşağıladığını ve zaman zaman onlara yemek vermediğini söyledi.

Mahkeme, erkekler koğuşunda doluluk oranının yüzde 280'e çıktığı Perpignan hapishane sinde, mahkumlara " insanlık dışı ve küçük düşürücü" muamelede bulunulduğunu, hapishane hizmetleri ve barınma koşulları nedeniyle tutukluların yaşam hakkının ve kötü muameleye maruz kalmama hakkının ihlal edildiğine karar verdi.

ANKARA AA- Ulusal basında yer alan habere göre, Fransa 'da Montpellier İdari Mahkemesi, Fransa cezaevleri genel kontrolörü yıllık raporuna dayanarak verdiği kararda devleti suçlu buldu.

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