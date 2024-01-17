Haber: Mert Osman Erman

Kitap, Danimarkalıları şaşırttı ve medya kuruluşları hızla onun satırlarını canlı bloglamaya başladı.

"The King's Word" adlı kitap, Frederik'in dünyadaki Danimarka'nın yerine ve eşi Kraliçe Mary ile olan ilişkisine dair düşüncelerini vaat ediyor.

Kitabın raporlara göre fiyatı 250 Danimarka Kronu (£28.80) ve yaklaşık 110 sayfa uzunluğunda. Kitap, Frederik'in 2017 biyografisini yazan Jens Andersen ile birlikte yazıldı ve son bir buçuk yıl içinde yapılan röportajlara dayanıyor.

Kitabın bir bölümünde Kral, çocukken Danimarka Kralı olacağını kabul etmekte zorlandığını, "sadece yaşıtı diğer tüm çocuklar gibi olmak istediğini" söylüyor.

Kitabın ilerleyen bölümlerinde Kral, Avustralyalı doğumlu eşiyle her akşam çocuklarıyla dua ettiklerini belirterek inancını da tartıştığı söyleniyor.

Pazar günü annesi Margrethe II'nin tahttan çekilmesinin ardından Kral Frederik X'in Danimarka'nın hükümdarı olarak başarıyla taç giymesini izlemek için on binlerce kişi ortaya çıktı.

Gözyaşlarını silerek, Frederik Kopenhag'daki Christiansborg Kalesi'nin dışında coşkulu bir kalabalığa hitaben gelecekte "birleştirici bir kral" olmayı umduğunu söyledi.

Annesi Margarethe II, tahtta 52 yılın ardından tahttan çekildi.