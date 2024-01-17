Haber: Mert Osman Erman

Nijerya'nın en kalabalık üçüncü şehri olan Ibadan'ın yedi mahallesinde kurtarma ve iyileştirme çalışmaları devam ediyor.

Patlamanın nedeni hala belirsiz, ancak yetkililer, patlamanın bir evde depolanan madencilik patlayıcıları tarafından tetiklenmiş olabileceğinden şüpheleniyor.

Fotoğraflar, binaların neredeyse enkaza döndüğünü ve mermiler tarafından tahrip edilen araçları gösteriyor.

Sosyal medyada paylaşılan etkileyici videolarla, şehrin bir konut bölgesi olan Bodija'da bir alışveriş merkezinin yok olduğunu tanımlayan bir tanık bulunuyor.

"Saatin civarında yüksek bir patlama duyduk. Bodija'daki Dominoes Pizza ve Ace Alışveriş Merkezi yıkıldı," dedi.

Polis, patlamaya hızlı bir soruşturma yapma sözü verdi.

"Bölgesel vali Seyi Makinde, güvenlik güçlerinin yaptığı ön araştırmaların, Bodija'daki evlerden birini işgal eden illegal madencilerin oraya patlayıcı cihazlar depoladığını ortaya koyduğunu söyledi."