Haber: Mert Osman Erman

Karar, BM'nin nükleer denetim organının planı onaylamasından haftalar sonra geldi.

2011 tsunamisi nükleer santrali yok edene kadar birikmiş olan 1.34 milyon ton su - 500 olimpik havuz dolduracak kadar - birikti.

Su, filtrasyon ve seyreltme işleminden geçirildikten sonra 30 yıl boyunca salınacak.

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Salı günü kabine toplantısı sonrasında, hava ve deniz koşulları uygunsa atığın 24 Ağustos'ta başlaması için santralin işleticiye "hızla hazırlık yapmasını" talep edeceklerini söyledi.

Kishida, Pazar günü santrali ziyaret etmiş, bu da salınımın yakın olduğuna dair spekülasyonlara yol açmıştı.

Hükümet, suyun serbest bırakılmasının, ülkenin doğu kıyısında, başkent Tokyo'nun 220 km (137 mil) kuzeydoğusunda yer alan santralin söküm sürecinde zorlu ve maliyetli bir adım olduğunu söyledi.

Japonya, kirlenmiş suyu on yılı aşkın bir süredir tanklarda topluyor ve depoluyor, ancak alan tükeniyor.

2011'de, 9.0 büyüklüğündeki bir deprem tarafından tetiklenen tsunami, Fukushima Daiichi Nükleer Güç Santrali'nin üç reaktörünü sular altında bıraktı. Bu olay, Çernobil'den bu yana dünyanın en kötü nükleer felaketi olarak kabul edilmektedir.

Kısa bir süre sonra yetkililer, radyasyonun santralden sızması sonucu sızıntının yaşandığı bir dışlama bölgesi kurdu ve bu alan sürekli genişletildi, bu da 150.000'den fazla kişinin bölgeden tahliye edilmesine neden oldu.

Santralden su salınım planı, Japon hükümeti tarafından iki yıl önce onaylandığından bu yana Asya ve Pasifik bölgesinde geniş kapsamlı endişeye neden oldu.

Temmuz ayında BM'nin nükleer denetim organı tarafından onaylandı ve yetkililer insanlar ve çevre üzerindeki etkilerin ihmal edilebilir olacağı sonucuna vardı.

Ancak birçok insan, bölgedeki balıkçılar da dahil olmak üzere, arıtılmış suyunun geçim kaynaklarına zarar vereceğinden korkuyor.

Salı günü Tokyo'da bir grup protestocu, hükümeti salımı durdurmaya çağıran bir miting düzenledi ve başbakanın resmi konutunun dışında toplandı.

Santral işletmecisi Tepco, suyu 60'tan fazla radyoaktif maddeyi çıkarmak için filtreledi, ancak su hala trityum ve karbon-14 içereceğinden tamamen radyasyonsuz olmayacak, hidrojen ve karbonun radyoaktif izotoplarıdır ve sudan kolayca uzaklaştırılamazlar.

Ancak uzmanlar, bunların büyük miktarlarda tüketilmedikçe tehlikeli olmadığını, çünkü çok düşük seviyelerde radyasyon yaydıklarını belirtti.

Portsmouth Üniversitesi'nde çevre bilimi öğreten Prof. Jim Smith, "Deşarj planı planlandığı gibi uygulandığı sürece, insanlara yönelik radyasyon dozları kaybolacaktır - her yıl doğal radyasyondan aldığımız dozlardan bin kat daha az," diyor.

Uzmanlar ayrıca kontamine suyun Pasifik Okyanusu'na bırakıldığını ve bu suyun geniş bir su kütlesi olduğuna dikkat çekiyorlar.

Imperial College London'da moleküler patoloji öğreten Prof. Gerry Thomas, "Siteden salınan her şey, bu nedenle büyük ölçüde seyreltilecektir," diyor.

Tokyo daha önce, deniz suyuyla karıştırılan Pasifik Okyanusu'na salınacak suyun, trityum ve karbon 14 seviyelerinin güvenlik standartlarını karşıladığını söyledi.

Dünya genelindeki nükleer santraller, Fukushima'dan gelen arıtılmış suyun trityum seviyelerinin üzerinde atık su yayınlıyorlar.

Ancak plan, komşu ülkelerde büyük bir tartışma yarattı, özellikle Çin en çok sesli karşı çıkan ülke oldu. Çin, Japonya'yı okyanusu "özel kanalizasyonu" gibi kullanmakla suçladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Salı günü Pekin'in itirazını yineledi ve deniz ortamı, gıda güvenliği ve halk sağlığını korumak için "gereken önlemleri alacağını" ekledi.

Japonya'nın, atık suyu serbest bırakarak "tüm insanlığın uzun vadeli refahını kendi çıkarının önüne koyduğunu" söyleyen Wang, "Hong Kong ise bazı Japon gıda ürünlerine hemen ithalat kısıtlamaları getireceğini söyledi.

Güney Kore ve Çin, zaten Fukushima çevresinden balık ithalatını yasaklamıştır.

Ancak Güney Kore hükümeti planı desteklemiştir ve protestocuları korkutma amacı güttüklerini suçlamıştır.