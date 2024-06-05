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Japonya'da 2011'de 9 büyüklüğünde meydana gelen deprem ile sonrasındaki tsunaminin santraldeki reaktörde yol açtığı nükleer erimeler havaya karışmış ve santral çevresi tahliye bölgesi ilan edilmişti.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), Temmuz 2023'teki nihai raporunda, Japonya'nın atık su tahliye planının, güvenlik standartlarıyla uyumlu olduğunu duyurmuştu.

Söz konusu 4 evrede santralden toplam 31 bin 200 ton atık su Pasifik Okyanusu'na boşaltılmıştı.

İlki 24 Ağustos-11 Eylül, ikincisi 5 Ekim-23 Ekim, üçüncüsü 2 Kasım-20 Kasım, dördüncüsü 28 Şubat-17 Mart olmak üzere 2023 mali yılında 4 tahliye evresi gerçekleşmişti.

31 Mart 2025'te sona erecek 2024 mali yılı boyunca işletici firma, 7 boşaltım evresinde toplamda 54 bin 600 ton atık suyu tahliye etmeyi planlıyor.

Tahliye boyunca kıyı bölgelerinde yapılan tetkiklerde "anormal düzeyde trityum seviyelerinin" gözlenmediği bildirildi.

17 Mayıs-4 Haziran'ı kapsayan periyot, nisan ayında başlayan 2024 mali yılının ikinci tahliye evresi olarak kayda geçti.

Santral işleticisi Tokyo Electric Power'ın (TEPCO) açıklamasına göre, 7 bin 800 ton atık su, deniz altı tüneli vasıtasıyla kıyıdan 1 kilometre açığa tahliye edildi.

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