BERK OKTAY’A DUBAİ’DEN ÖDÜL!

Bir Küçük Gün Işığı dizisinde Fırat karakterini oynayan Berk Oktay, Dubai'den en iyi erkek oyuncu ödülü ile döndü.

Dubai'de gerçekleştirilen Golden Wings Ödül Töreni'ne katılan Berk Oktay, en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı.

Eurovision 2023’ün Galibi İSVEÇ!

Bu yıl 67’ncisi düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması’nı İsveç’i temsil eden Loreen kazandı.

Tattoo isimli şarkıyı seslendiren Loreen, topladığı 583 puanla Eurovision 2023’ün galibi oldu.

Loreen daha evvelde 2012 yılında Bakü’de düzenlenen yarışmada da Euphoria isimli şarkısıyla galip gelmişti.

SinemaAnadolu FİLM GÜNLERİ RENKLİ GEÇTİ

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla düzenlenen ve Diyarbakır Kültür Sanat ve Sinema Derneği (DİSİNEDER) Başkan Serhat Gönen ve ekibi tarafından organize edilen “SinemAnadolu Film Günleri” 3-7 Mayıs 2023 tarihleri arasında İstanbul Rami Kütüphanesi’nde gerçekleşti.

Disineder’i organizasyonu ve Rami Kütüphanesi’nin paydaşlığında gerçekleştirilen 2. SinemAnadolu Film Günleri 1.gün Atalay Taşdiken’in yönettiği “Hara” filminin gösterimiyle başladı.

2.Gün Kıvanç Terzioğlu'nun moderatörlüğünde ''Mavzer'' filminin yönetmeni Fatih Özcan ile 3.gün Kıvanç Terzioğlu'nun moderatörlüğünde İffet Eren Danışman Boz'un yönettiği ''Turna Misali'' filminin Senaristi Eyüp Boz ve filmin oyuncularından Timur Ölkebaş ve Sercan Can ile 4.gün Haluk Yalçınkaya'nın moderatörlüğünde ''Güvercin'' filminin yönetmeni Banu Sıvacı ile 5.gün ise yine Kıvanç Terzioğlu'nun moderatörlüğünde ''Kaf Kaf'' filminin yönetmeni, yapımcısı ve senaristi Metin Dağ ile söyleşiler yapıldı.

2. SinemAnadolu Film Günleri kapsamında Film-San Vakfı Müdürü & Kültür Sanat Köşe Yazarı Kıvanç Terzioğlu'nun moderatörlüklerinde; Oyuncu Hatice Aslan ile “Oyunculuk Kariyeri”, Oyuncu İpek Tuzcuoğlu ile “Anadolu’da Oyuncu Olmak” ve yine Usta Oyuncu Ali Sürmeli ile Masterclass söyleşileri yapıldı. Etkinliklerin sonunda ise Rami Kütüphanesi Genel Müdürü Sayın Ali Çelik ve Serhat Gönen tarafından teşekkür plaketleri sunuldu.





GEMLİK FİLM FESTİVALİNE DEV JÜRİ!

Gemlik Belediyesi tarafından düzenlenen ‘’2. Gemlik Film Festivali’’nin jüri üyeleri belli oldu. 20-23 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalin Kısa Film Yarışması’nda dereceye giren filmleri, Türk Sineması’nın efsane ismi Hale Soygazi başkanlığında, yönetmen, yapımcı ve yazar Ezel Akay, oyuncu Güven Kıraç, yazar ve yaratıcı yapımcı Yiğit Güralp ve görüntü yönetmeni ve yapımcı Eyüp Boz gibi güçlü isimlerden jüri belirleyecek.

Jüri başkanı Hale Soygazi ,sinemaya gönül vermiş gençlerin kendisini her zaman heyecanlandırdığını söyleyerek ‘’Sinema adına sarf edilen her türlü çabayı yürekten alkışlıyorum ve elimden geldiğince destekliyorum.’’ dedi.

GÜLENDAM’IN VEDASI!

Ben bu cihana sığmazam dizisinde geçtiğimiz hafta hüzün dolu bir veda yaşandı.

Işıl Yücesoy tam 31. bölümdür konuşturduğu oyunculuğu ile müthiş bir görsel başarıya imza atarak diziye veda etti.

Vedası bile her oyuncuyum diyenin tekrar tekrar izlemesi gereken bir sahne ile oldu.

Ne yazıktır ki ülkemizde oyunculuk dendi mi ınstagram hesabındaki popülerlik ve magazinsel hayattaki renklilik baz alındığı için ekranda sanat adına bir dümdüzlüğün arttığı bir dönemde gözleri ile aslında bir oyuncunun neler anlatabileceğinin kanıtını verdi Işıl Yücesoy!...

Biz Gülendam’ı çok sevdik… Yeni bir hayat hikayesinde yeniden keyifle izlemek için şimdilik hoşça kal sevgili Işıl Yücesoy…

KIBRIS’TA EĞLENCENİN adı “Lesland Lunapark”

Les Ambassadeurs Hotel Direktörü iş insanı Özge Taşker Falyalı'dan büyük bir yatırım da Lesland adını taşıyan lunapark 23 Nisan'da tüm çocuklar için kapılarını açtı…

Özge Taşker Falyalı'nın ve Çatalköy /Esentepe Belediye başkanı Ceyhun Kirok ile birlikte tüm KKTC'ye kazandırdığı Lesland Lunapark içerisinde yabani hayvanların da bulunduğu sosyal etkinliklerin yıl boyunca düzenlenebileceği, midilli turlarından yürüyüş alanlarına kadar geniş bir alana sahip.