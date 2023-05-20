Demokrasi halkların kendi kendini yönetme biçimidir. Demokrasinin olmadığı ülkelere baktığımızda demokrasinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlıyoruz.

Günümüzde krallıkla yönetilen birçok ülke var ve bunların krallıkları kendi sülaleleri arasından seçiliyor, diğer insanlara bu hak verilmiyor, ayrıca bu insanların yaptıkları hiç bir şey sorgulanmıyor. Tüm halkların kaderini bunlar belirliyorlar.

Bu durum hiçbir insanın kabul edebileceği bir durum değil sanırım.

Bize düşen demokrasimize sıkı sıkıya sarılıp , asla dikta yönetimine izin vermeyip İnsanların kaderini ve geleceğini sadece birilerinin eline bırakmadan kendi seçimimizi kendimiz belirlemeliyiz.