Funda ERKOÇ'la MAGAZİNMATİK

Yalancı İş Yapar!...

Başrollerinde Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş ve Şahin Irmak’ın yer aldığı Yalancı dizisinin çekimleri başladı.

BAFTA ödüllerine aday gösterilen İngiliz dizisi Liar’dan uyarlanan, yönetmenliğini başarılı isim Hülya Gezer’in yaptığı, senaryosunu Yazıhane ekibinin kaleme aldığı Yalancı dizisi çok yakında Show TV ekranlarında izleyicileriyle buluşacak.

Show TV’de yayınlanacak olan ve yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği Yalancı dizisinde Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş ve Şahin Irmak’a; İmer Özgün Murat Kılıç, Serkan Tınmaz, Efsane Odağ, Fatih Berk Şahin, Emir Çubukçu, Öyküsu Özyürek, Ozan Ayhan, Gizem Soysaldı, Mesut Yılmaz, Doğa Karakaş, Sema Çeyrekbaşı, Özgür Şahin gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

Muhteşem oyuncuların bir araya geldiği Yalancı dizisi yeni sezonun bence iddialı dizilerinden olacak...

Reality’de Büyük Çekişme!...

Yeni sezon ile birlikte reality programları da yavaş yavaş ekrana dönmeye başladı...

Yıllardır büyük eleştiri alan , acılar üzerinden reyting yapılıyor denen bu tarz programlara bu sezon yenileri de eklendi...

FOX Tv’de Kebire Koç farkı ile başarılı muhabir Fulya Öztürk “ Fulya ile Umudun Olsun “ ile yavaş yavaş ekrana ısınıyor ve işlediği dosyalarla ses getirmeye başladı bile...

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme ise geçen sezon birçok olayı çözüme kavuşturmuştu ve yine bu sezonda ekrana erken dönenlerden oldu...

Serap Paköz’le Gerçeğin Peşinde programından şimdilik ekrana dönüş tarihi gelmedi ama Serap Paköz’ün kendini baştan aşağı yenilediğine göre ekrana yakında dönecektir...

Ve Ece Üner....

Show Ana Haber spikerliğini bir anda bırakarak susanların sesi olmak için kolları sıvayan, fragmanında kullandığı sesten dolayı sosyal medyada yerden yere vurulan Ece Üner!...

Ece Üner’e bu kadar çok eleştiri yapılmasına bir türlü anlam veremedim...Üner, zaten programı içinde gerekli açıklamaları yaptı... Asla insanların acılarını reyting malzemesi yapmayacağının altını çizdi ki yıllardır ekrandaki duruşu ile her zaman haklının, ezilenin ve doğrunun yanında olan bir ismin bu kadar ağır eleştiriye maruz kalmasını ben biraz korku dağları sarmış moduna bağladım...

Çünkü reality pastası giderek daha da küçülmekte …

Müge Anlı ve Esra Erol’un ekranlara ambargo koyduğu bir dönem artık yavaş yavaş bitiyor...Müge Anlı tartışmasız bu alanda bir numara ama geriden gelen rakipleri ise hiçte yabana atılacak cinsten değil!...

O yüzden Ece Üner’in üzerine bu kadar gidilmekte!...

Çünkü biliniyor ki Show Ana Haberi reytinglerde yukarılara taşıyan bir isim şimdi ki ekran yolculuğunda da zirveye oynayacak!...

Aslında olay reyting olayı da değil ...Aslında olay bu birbirinden başarılı ve donanımlı kadınların ezilen, mağdur olan, hakkını arayamayan kadın olsun erkek olsun herkesin yanında olup onların sesi olmasında...

Tabi bu arada ekran başındaki seyircilerde insanların sesi olup yardım elini uzatan bu kadınların hangilerinin daha samimi olduğunuda artık çok iyi anlıyor...

Dizi Aşkı Evlilik Yolunda!...

Nesrin Cavadzade geçtiğimiz hafta magazin kameralarına takıldı... Cavadzade, kendisi gibi oyuncu sevgilisin yaptığı sürpriz evlilik teklifini ilk kez anlattı.

Başrolünü oynadığı “Kalp Yarası” dizisinde rol icabı nikah masasına oturan Gökhan Alkan, gerçek hayatta da evlilik için ilk adımını attı ve geçen yıl “Yasak Elma” dizi setinde aşk yaşamaya başladığı Nesrin Cavadzade’ye 39. yaş gününde evlilik teklif etti.

"Aile arasında söz kestik"

Güzel oyuncu yaşadığı evlilik teklifi heyecanını ilk kez paylaştı. Nesrin Cavadzade’nin parmağındaki iri tektaş dikkat çekti. Yangın felaketi yüzünden böyle konular konuşmak istemediğini belirten Cavadzade, "Aile arasında söz kestik. Çok sevdiğimiz arkadaşlarımız da vardı yanımızda. Ayrıca ülkemizde yangın felaketi yaşanırken benim düğünümden veya sözümden bahsetmek bana doğru gelmiyor" dedi.

Muazzez Ersoy’un İsyanı!...

Geçtiğimiz hafta TRT Müzik kanalında her hafta "Sevgilerimle" isimli program yapan Usta sanatçı Muazzez Ersoy, canlı yayında mikrofonun sesinin iyi gelmediğini ve bunun kasıtlı yapıldığını iddia ederek isyan etti.

Muazzez Ersoy söylediği bir parça sırasında mikrofonun sesinin mat olduğunu iddia etti. Rejiye sorunun düzeltilmesini istediğini söyledi. Reji ise kendi taraflarında sesin düzgün olduğunu Ersoy’a iletti.

Ersoy bunun üzerine, Sevgili Seyhan oraya bir şey yazmış, “rejide ses düzgün.” Ama burada ben sağlıklı duyamazsam okuyamam. Ki şu anda da robot gibi okuyorum. Nerede eski Muazzez, geçen seneki Muazzez nerede şimdiki Muazzez. Rejideki sesin düzgün olması yetmiyor, sahnede kendimi sağlıklı duymalıyım. Şu anda da mikrofonum küt küt, mat geliyor. Neyse devam edelim, yapacak bir şey yok” dedi.

Parçaya devam eden usta sanatçı durarak, “mikrofonum benim hep böyle kup kuru mu gelecek arkadaşlar. Yani bu nasıl bir sabotedir anlamıyorum. Yıllardır burada severek çarkı söylüyorum, müzik yapıyorum. Burası benim evim, evim gibi kalbime yazmışım. Şu anda nasıl bir durumla karşı karşıyayım bilemiyorum. Ümit ediyorum ki hani inşallah bezdirme politikası değildir. Ümit ediyorum ki mobing değildir. Eğer böyle bir şeyse anlaşmamın feshedilmesini istiyorum. Artık burama geldi yani” dedi.

Daha sonra başka bir parçaya başlayan Ersoy, parçayı vokalistlere bırakarak sahneden indi.

Sonrasında Muazzez Ersoy’dan konu ile ilgili bir açıklama gelmedi ama bana göre canlı yayında böyle bir olayın gerçekleşmesi uzun zamandır birikmişlerin dışa vurumu idi!...

Ekin, Yeni Teklisi İle Yine İddialı!...

Genç şarkıcı Ekin Ekinci’nin iddialı teklisi “Beni Bana Sor” çıktı. Şarkının söz ve müziği Mert Kıyak’a ait , klibi ise Ahmet Can Tekin çekti.

Genç şarkıcı henüz 1 yıllık kariyerinde Türkçe ve İngilizce single’ları ile adından söz ettirmiş, dijital mecralarda rekor sayıda “dinlemeye” ulaşmıştı.

Ekinci, yeni şarkısından çok umutlu ve süreci heyecanla izlediğini söylüyor. “Beni Bana Sor” , Wovie etiketiyle yayında.

Can ile Demet’in Muhteşem Düeti

Rock müziğin başarılı ismi Can Bonomo ve başarılı oyuncu Demet Evgar, Bonomo’nun Rüyamda Buluttum isimli yeni şarkısı için bir araya geldi. 13 Ağustos tarihinde Avrupa Müzik markası ile dinleyicilerle buluşan sürpriz düet parçası Rüyamda Buluttum‘un klibinde de ikili birlikteydi.

Can Bonomo, Evgar ile düeti hakkında; ‘’Rüyamda Buluttum’’ yaklaşık beş sene kadar önce yazdığım, bir türlü kaydetmeye fırsat bulamadığım, çok sevdiğim şarkılarımdan biri. İyi ki beş sene önce kaydetmemişiz. Öyle olsaydı belki de çok değerli arkadaşım Demet Evgar ile beraber söyleme fırsatını bulamayacaktım. Demet, dokunduğu her şeye muazzam bir derinlik ve koşulsuz özebirlik katabilen muazzam bir yetenek. Kendisiyle beraber şarkı söylemeyi herhalde çok hayranı olduğum Wax Poetic’in İstanbul albümünü dinlediğimden beri hayal ediyordum. ‘’Rüyamda Buluttum’’u beraber söylemeyi teklif ettiğim andan stüdyo kaydına ve hemen ardından klip çekimlerine kadar her şey tam hayal ettiğim gibi gerçekleşti. Bana ve dostluğumuza bahşettiği bu şahane hatıra için kendisine, şarkının düzenlemesini yapan Can Dostum Can Saban’a ve şarkıyı kaydeden, mix ve mastering’ini yapan Ali Rıza Şahenk ve The Fatlab’e kucak dolusu teşekkürler ediyorum.’’ dedi.

Demet Evgar ise, ‘’Kıymetli arkadaşım Can’ın masalsı, şiirsel dünyasına beni davet etmesiyle eski arkadaşlığımıza unutulmaz bir anı kattık. “Rüyamda Buluttum” şarkısı ilk dinlediğimde eşlik etme arzusu uyandırdı. Sevgili Ece, Can Saban ve Bonomo ile unutulmaz bir gün daha geçirdik hem de eski unutulmaz günlerimizi anarak. Çok mutlu ve heyecanlıyım. Dinleyicilerle birlikte söyleyeceğimiz günü iple çekiyorum.’’ dedi.

Rüyamda Buluttum ile aynı anda yayınlanan Acı Kiraz’ın da söz ve bestesi Can Bonomo'ya ait. Şarkıların düzenlemeleri Can Saban imzası taşırken, şarkıların kayıt, mix ve mastering işlemleri Ali Rıza Şahenk tarafından The Fatlab'de yapıldı. Kapak görseli Can Bonomo tarafından tasarlandı.

TV 100 Kaliteli Bir İsmi Kaybetti!...

Deneyimli gazeteci Ahu Özyurt'un TV100'deki görevine 'ekonomik gerekçelerle' son verildi. Haberi Ahu Özyurt, sosyal medya hesabından duyurdu.

Ahu Özyurt, açıklamasında şunları kaydetti:

Üç yıla yakın zamandır program yaptığım ve hep büyük keyifle çalıştığım tv100‘deki görevime ekonomik nedenlerle son verildiğini öğrendim. Ekip arkadaşlarım ve kanal yönetimine, konuklarıma sonsuz teşekkürler ediyorum.

Bu ayrılış bence TV 100 için büyük kayıp...Bu kadar deneyimli ve başarılı bir isim ile yollarını ayırmak TV 100 hanesine seyirci gözü ile eksi olarak yazılacaktır...

Acun, Hürrem’i İkna mı Etti?

Geçtiğimiz ocak ayında ikinci çocuğunu kucağına alan Meryem Üzerli ekranlara bomba gibi dönmeye hazırlanıyor.

Dedikodu kulislerinde Meryem Üzerli’yi uzun süre sonra ikna etmeyi başaran ismin tv8’in sahibi olan Acun Ilıcalı olduğu konuşuluyor...

Acun Ilıcalı, Muhteşem Yüzyıl ile ismini iyiden iyiye duyuran başarılı ve güzel oyuncu Meryem Üzerli’yi 2014 yılından bu yana 'Yetenek Sizsiniz', 'Rising Star' gibi programlarda jüri üyeliği yapmak için kapısını çalmış ancak bir türlü ikna edememişti.

Meryem Üzerli Acun Ilıcalı’nın teklifini ise bi şartla kabul etti. O da diğer jüri üyelerini görmesikaydı ile!... Meryem Üzerli diğer jüri üyelerinin kim olduğunu görmeden imza atmayacağını söylediği iddia ediliyor...