Funda ERKOÇ'la MAGAZİNMATİK

‘Uzak Şehrin Masalı’ İle Büyülü Bir Dünyaya!...

Uzak Şehrin Masalı Fox Tv de ilk bölümü ile dün akşam izleyici ile buluştu..

Çekimleri Kars’ta yapılan dizi gerçekten de uzak bir şehirde yaşanan oalyları işliyor

İstanbul- Kars arası nerede ise 1500 km, şu an bize ismi gibi uzak bir şehir Kars!...

Dizinin ilk bölüm girişi bize bu kadar uzak olan o şehri o kadar güzel tanıtmış ki tam bir belgesel tadından giriş oldu ve eminim ki izleyiciler arasında bu rüya gibi şehri görme isteği depreşmiştir…

Dizi ilk bakışta kadına şiddet unsurları taşır gibi olunca hemen sosyal medya klavyecilerinin linç ağına düştü…

Baktım bayağ yazan çizen olmuş ay izlemem, kadına şiddet var diye yerden yere vuran olmuş ama bir baktım sponsorlu reklama çıkan başka bir dizideki şiddet unsurları es geçilmiş başrol oyuncusunun güzelliği üzerine methiyeler dizilmiş!...

Geçiniz bu işleri baylar bayanlar!…

Her gün Müge Anlı’da , Esra Erol’da bayıla bayıla izlediğiniz hayatın gerçeklerinin yansıması Uzak Şehrin Masalı!...

Ayrıca bu dizide şimdiye kadar hiç ama hiç ele alınmamış ve çoğumuzun bilmediği Melik'in hastalığı Wiiliams sendorumu işlenerek senarist bir farkındalık yaratmış sırf bu yüzden bile takdirlik bu dizi…

İlk komedi dizisi ile tanıdığımız Timur Acar, sert kabadayı kisvesinde sakladığı o ezik, bastırılmış kişiliği çokta güzel oynamış… Aslıhan Güner’de bir komedi dizisinde çıkıp dramda başarı yakalayan bir isim olmuş…

Usta oyuncu Zeynep Eronat çok özlenmiş belli ki, aldığım mesajlardan bunu anladım…

O da ezik kişilikteki oğlunu sarıp sarmalayan bir anne rolünde yine sanatının hakkını veriyor…

Ben gelecek reytingleri merak ediyordum…Çünkü sosyal medya çok sessizdi Uzak Şehrin Masalı dizisi için…Aynı saatte başlayan başka bir dizi sponsorlu reklama çıkıp birkaç dizi kalemşörünün desteği ile sosyal medyada bayağ bir Hashtag çalışması yapıldı…

Ve reytingler geldi…

Dizi beni yanıltmadı ve reytinglerde totalde 2. AB ve ABC de 3. olan dizi nerede ise sosyal medyada hiç reklama çıkmadan ilk bölümü ile pazar akşamını zirvede kapadı...

O Uzak Şehir ve masalının yolu açık olsun…

Roman Kartal’ı Uraz!

Üç Kuruş dizisi yakında Show Tv'de başlıyor...

Diziden ilk paylaşımlar yayınlanmaya başladı... Bu paylaşımlardan bir tanesi de dizide Kartal rolüne hayat verecek olan Uraz Kaygılaroğlu'na ait.

Oyuncunun yeni dizideki yeni imajı ilk kez ortaya çıktı.

Rolü için saçlarını sarıya boyatan oyuncu, roman bir karakteri oynayacak.Roman mahallesinde geçecek olan Üç Kuruş dizisinde Uraz Kaygılaroğlu'ndan başka diğer oyuncularında nasıl bir imajla ekrana gelecekleri de merak konusu.

Dizi için Sarıyer’de özel bir mahalle oluşturulmuş ve oyuncuların kostümlerinin de Roman motifleri taşıyacağı söyleniyor. Uraz Kaygılaroğlu’nu dizide daha çok eşofman giyen bir roman karakteri olarak izleyeceksiniz.

O Ses Türkiye Jürisi Şekilleniyor!

Acun Ilıcalı’nın efsane yarışması O Ses Türkiye’nin hazırlıkları devam ediyor…

Bu sezon jüride değişim rüzgarı var…

O Ses Türkiye Jürisi için bu sezon Ebru Gündeş ile anlaşılmış bile Murat Boz zaten garanti Beyaz’dan ise haber bekleniyormuş ama esas önemlisi başladığından beri demirbaş gibi olan Hadise bu sezon jüride yok!...

Hadise’nin yerine Oğuzhan Koç ile görüşmeler devam ediyor.

Bakalım bu sezon nasıl bir O Ses Türkiye göreceğiz?!

Müge Anlı'nın Dizi Versiyonu Geliyor!

Müge Anlı yıllardır atv ekranında birçok cinayet davasını ekranlara taşıdı. Kimi davaların çözülmesine yardımcı olan Müge Anlı, bazı davaların da yeniden gündem olmasını ve ilerleme sağlanmasına hizmet etti.

Müge Anlı’nın dizi versiyonu olarak yakında Nehir Erdoğan’ı Star TV ekranında izleyeceksiniz.

Elif isimli bir karakteri canlandırmaya hazırlanan Nehir Erdoğan, bugüne kadar hayat verdiği karakterlerden çok farklı birisi olarak izleyici karşısına çıkacak.

Star TV’nin yeni sezon için hazırladığı O3 Medya imzalı Suçlu dizisinde Müge Anlı’nın programlarını andıran görüntülere şahit olacaksınız.

Sessiz Çığlık isimli bir televizyon programının sunucusu olarak Elif karakterinde Nehir Erdoğan, reality show tarzı bir yayıncılığı izleyicilerin karşısına getirecek.

Erkan Petekkaya’nın Ömer isimli emniyet amirini canlandırdığı Suçlu dizisi, Müge Anlı’nın programlarında anlattığına benzer bir cinayet davasını çözmeye çalışan Ömer ile Elif karakterlerini bir araya getirecek.

Makbule Cengiz’in Ağır Misafirleri!

Halk TV’nin eski muhabirlerinden Makbule Cengiz geçtiğimiz aylarda Nişantaşı’nda bir butik çikolata mekanı açtı.

Geçtiğimiz hafta Cengiz'in mekanına CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hayırlı olsun ziyaretinde bulundular...

Halk TV’nin eski muhabirlerinden Makbule Cengiz’in, Nişantaşı’daki “Makbush Chocolatier” ismini verdiği mekanı CHP Lideri Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı İmamoğlu ağırladı.

Makbule Cengiz, çikolota dükkanına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu bir ziyaret gerçekleştirdi.

Makbule Cengiz ile beraber sohbet eden CHP lideri, Cengiz’e çalışmalarında başarılar diledi. Markaya özel üretilen çikolatalardan ve bütün ayrıntıları düşünülmüş bir kutu hazırlayan Cengiz, CHP’li adlara kişiselleştirilmiş bir hediye verdi.

İşte Alişan'ın Her Şeyleri!

Alişan kardeşinin ölümünden sonra yeğenlerine kucak açtı...

Her şeyleri ile yakından ilgilenen Alişan, sosyal medyada yine yaptığı bir paylaşımla duygulandırdı.

Yeğenleri, eşi ve çocukları ile birlikte çektirdikleri fotoğrafı sosyal medyada “Her şeylerim” notu ile paylaştı.

“Avcı İlk Kehanet” e Sayılı Günler Kaldı!

Yerli sinemanın masalsı-fantastik aksiyon türündeki ilk filmi olma iddiasındaki Avcı İlk Kehanet, ONN Medya Türkiye ve CGV Mars ortaklığı ile 1 Ekim’de tüm Türkiye’de vizyona giriyor.

Başrollerini Muhteşem Yüzyıl dizisinin şehzadesi Gürbey İleri, Arka Sıradakiler’in unutulmaz ismi Bülent Çetinaslan ve Ferzan Hekimoğlu’nun paylaştığı filmin süpriz ismi ise Survivor’ın çifte şampiyonu Turabi Çamkıran ya da nam-ı diğer Turbo Turabi. Acun Ilıcalı’nın da film için sosyal medyadan destek verdiği Turbo, süpriz bir masalsı karakter ile karşımıza çıkacak.

Avcı Phaldor (Gürbey İleri) ile arkeoloji öğrencisi Melis’in (Ferzan Hekimoğlu) kıyametin kapılarının açılmasını ve kehanetin gerçekleşmesini önlemek için dünya dışı varlıklarla verdikleri mücadelenin konu edildiği filmde sosyal medya fenomenleri ile Levent Sülün, Vahdet Çakar ve Aylin Eren gibi TV izleyicisinin sevdiği isimler de yer alıyor.

Filmin vizyon tarihinden 1 hafta önce “Avcı İstanbul Kehaneti” adını verdikleri bilgisayar oyunu da piyasaya çıkıyor. Bir ONN Medya şirketi olan ONN Games tarafından geliştirilen ve demosu büyük ilgi gören oyunun yurt dışı lansmanı için yabancı yatırımcılarla da görüşülüyor.

Son dönemin parlayan genç yönetmenlerinden Onur Aldoğan’ın yazıp yönettiği filmin yaratıcı yapımcı koltuğunda ünlü televizyon eleştirmeni ve yazar Oya Doğan oturuyor. Filmin yapımcısı ise Paramparça, Kördüğüm gibi unutulmaz dizilerin yapımcısı H. Hakan Eren. ONN Medya’nın sinema sektörüne yaptığı hızlı girişin sinemaların açılmasıyla ivme kazanacağı belirtiliyor.