Funda ERKOÇ'la MAGAZİNMATİK

Yılın Düğünü!...

Geçtiğimiz hafta Çırağan Sarayı’nda iş, sanat ve cemiyet hayatından bir çok ünlü ismin katıldığı dillere destan bir düğün gerçekleşti…

Fantezi ve arabesk müziğin efsane ismi Orhan Gencebay oğlu Gökhan için hiçbir masraftan kaçınmadan gerçekten şanına yakışır bir düğün yaptı.

Şu günlerde Barbaros dizisinde rol alan Gökhan Gencebay Seda Han ile hayatını birleştirdi.

Çift bir ömür mutluluğa “EVET” derken Orhan Baba ile Sevim Emre Gencebay’ında mutluluğuna diyecek yoktu…

Yılın Aşk Romanı Özgür Aras’tan Geldi!

Özgür Aras’ın yeni kitabı “Bazı Aşklar Yenik Başlar” İnkılâp Kitabevi’nden çıktı…

Hastalıklı bir ilişkinin pençesinde hayata yeniden tutunmaya çalışan birinin öyküsü… Her şeyi geride bırakıp gerçek aşkın peşine düşüyor. Ancak içinde kendini durmadan aşağı çekmeye çalışan mutsuzluklara alışık bir Deniz var. Özgür Aras’ın yeni kitabı “Bazı Aşklar Yenik Başlar” , “Yılın Aşk Romanı” olmaya aday!

Meslek hayatında müzik, televizyon, eğlence ve sanat camiasında hatırı sayılır bir tecrübeye sahip olan ve pek çok ünlü ismin iletişim danışmanlığını yapıp, yönettiği krizlerle sayısız başarılara imza atan; yazdığı kitaplar, İstanbul gece hayatına kazandırdığı mekânlar, ses getiren sosyal sorumluluk kampanyaları ve aldığı sayısız ödülle adından sıkça söz ettiren ünlü iletişim danışmanı , yazar Özgür Aras İnkılâp Kitabevi tarafından yayımlanan 12’nci kitabı “Bazı Aşklar Yenik Başlar” da, değersizlik duygusuyla baş etmeye çalışırken ilişkilerinde durmadan sınırları zorlayan Deniz’in öyküsüyle günümüzün dürüstlük, sadakat ve şefkatten uzak sözde aşklarını anlatıyor.

Deniz ve Cansel, şiddetli kavgalarla süren ve her bitti dendiğinde tekrardan başlayan bağımlı bir ilişkinin iki kahramanı… Bir gün karakolluk olduklarında Deniz’in canına tak ediyor ve yolunu ayırıp gerçek aşkın peşine düşüyor. Hiç ummadığı bir anda Güneş doğuyor hayatına. Çok satan aşk romanlarının yazarı Güneş, ona şifa olmayı deniyor. Deniz’e değer veriyor, onu sevgisiyle sarıp sarmalıyor. Ancak alışık olduğundan çok daha büyük bir sevgiyle belki ilk kez gerçekten değer gören, bir nevi ezberi bozulan Deniz bu aşkı elleriyle yıkmaktan alamıyor kendini. İlk fırsatta yalanlar ve sadakatsizlikle bu “hak etmediği” mutluluktan kaçıp hep bildiği şeye, mutsuzluğa koşuyor.

“Bazı Aşklar Yenik Başlar” psikolojik öyküleri ilmek ilmek işlenmiş karakterleri ile satır aralarında kendinizi bulacağınız ve sonunda her şeye rağmen gerçek aşka inanacağınız sarsıcı bir roman.

Duayen Magazinciye 2 Günde 2 Ödül!...

Magazin dünyasının en deneyimli duayen isimlerinden biri olan Magazinkolik.com sitesinin sahibi Nurcan Sabur, 2 günde 2 ödül birden aldı…

44 Yıldır magazin dünyasının içinde olan Nurcan Sabur, yılların deneyimi ve birikimi ile geçtiğimiz hafta içinde ayrı ayrı iki organizasyondan hem “Magazin Onur Ödülü” hem de “Yılın En İyi Magazin Portalı” ödüllerine layık görüldü…

Harika Avcı’nın Haklı İsyanı!

Harika Avcı bir dönemin en aranılan oyuncu ve şarkıcılarından biri idi… Yıllar içinde herkesin hayatında olduğu gibi çalkantılar yaşamış olabilir.

Benim anlamadığı dönem dönem nedense hakkında ilginç haberler ortaya atılmak sureti ile o magazin dünyasından ne kadar uzak kalmaya çalışsa da magazin dünyası onu içine çekmek için büyük uğraş veriyor.

Yine geçtiğimiz hafta 2017 yılında mide ameliyatı olduğu dönem çekilen bir fotoğrafı sanki yeni imiş gibi servis edildi.

Avcı , bu fotoğraf ve çıkan haberlerden oldukça rahatsız olmuş olacak ki sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve şu sözlerle kırgınlığını dile getirdi.

"İtibarsızlaştırmak, karalamak, hedef göstermek için şahsıma yönelik bir algı operasyonudur gidiyor ve kasıtlı olarak olaylar olduğundan farklı gösterilmeye çalışılıyor. Nefrete sevk eden, manipülatif, abartılı, asılsız, adaletsiz, vicdan yoksunu ithamlarla iddialarla karşı karşıya getirilip polemiklere çekilmek isteniyorum. Hiç tanımadığım ya da haklı nedenlerle ilişiğimi kestiğim insanlar bile utanmadan benle ilgili bir de şov peşine düşüyorlar. Bunlar iyi taktikler ama tutmaz. Öncelikle samimiyetsizler ve inandırıcı değiller. Dahası taraflı ve çelişkili oldukları her hallerinden görülüyor, üstelik tepki de alıyorlar. Çünkü Türk halkı zekidir, ben bir açıklama yapmasam dahi, kimi nereye koyacağını çok iyi bilir.

En derin Sevgi ve Saygılarımla Can'larım...

Not: Bu arada şu fotoğraf meselesi.. Ben tüp mide ameliyatı yeni olmadım. Araştırmadıkları nasıl da bariz. 20 Ocak 2017 de paylaşılan bir fotoğrafı sanki yeniymiş gibi veriyorlar. Ayrıca o açıdan kim fotoğraf çekilirse çekilsin öyle çıkar."

Evlilik Hakkında Her Şey Uzun Soluklu Olur!...

Uzun bir aradan sonra Sumru Yavrucuk’u izlemenin dayanılmaz mutluluğu ile yazıyorum…

Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde Gökçe Bahadır ile Sumru Yavrucuk adını görmek bile bu dizinin hem kaliteli hem de uzun soluklu olacağının kanıtı diyebilirim…

Dizi adı gibi A'dan Z'ye evlilikle ilgili her şeyi içinde barındırıyor….

Bir dizide olması gereken ne varsa bu dizide hepis bir arada Hırs, intikam, aşk, tutku, pişmanlıki riski şüphecilik hepsi toplanmış bir arada tadından yenmez olmuş bu dizi…

Azra, annesi ve kız kardeşleri ile tam bir aile portresi olmuşlar…. Oyunculuklar şahane ve dört dörtlük.

Zaten en son Annem filmde izlediğim ve filmlerde çok nadir ağlayan beni salya sümük ağlatmayı başaran sevgili Sumru Yavrucuk için ne yazsam az olur…

Gökçe Bahadır, Ufak Tefek Cinayetler dizisindeki halinden daha genç gözüktü gözüme

Bu arada dizinin diğer oyuncuları Sarp Akkaya, Yiğit Kirazcı, Gökçe Eyüboğlu, Fırat Altunmeşe, Tülin Ece, Bertan Asllani, Cevdet Arıcılar, Esma Yılmaz, Rüzgar Doruk Özmil, Emine Ada Sezer, Mila Kasarcı ve Erdal Küçükkömürcü diziye renk katan isimler…

Malum Salı günleri Masumlar Apartmanı zamanı ama yeni sezonla birlikte iyi kasvetleşen , ağırlaşan ve insanı bunalıma sürükleyen diziden sıkılanların koşacağı bir dizi olmuş Evlilik Hakkında Her Şey

Kadro geniş , hikaye bol o yüzden benim kanımca bu dizi uzun soluklu olur ve reytinglerde ‘Masumlar Apartmanı’nı da hayli zorlar …

Edis “Arıyorum” İle Starlaştı!

İtiraf etmeliyim ki Edis’in yeni çalışması “Arıyorum” u çok beğendi…

İlk defa Edis’e bu kadar güzel oturan bir şarkı görüyorum…

Zaten şarkı o kadar beğenildi ki youtube’da kısa sürede 3 milyondan fazla izlenme ve 78 bin gibi bir beğeni aldı.

Zaten gerek dansları gerek stili ile gittikçe büyük bir hayran kitlesini toplamayı başaran Edis bu son çalışması ile artık iyice starlığını ilan etti…

Ebrar Karakurt Reklam Yıldızı Oldu!

Kadın milli voleybol takımının en dikkat çeken isimlerinden biri olan Ebrar Karakurt, bir şampuan markasının reklamlarında oynadı…

Tüm yaz dönemi boyunca önce olimpiyatlarda sonrada Avrupa şampiyonasında ter döken başarılı oyuncu hayallerine ulaşmak isteyen genç kadınlara ilham oluyor

Ebrar Karakurt reklam filminde hayatta karşısına çıkan engeller olabileceğini ama bu engelleri aşabileceğini “Dedim olabilir” diyerek anlatıyor.

Bu sene İtalya’da spor hayatına devam edecek olan Ebrar bence bu slogan için biçilmiş kaftan olmuş!...