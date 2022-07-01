Funda ERKOÇ'la MAGAZİNMATİK

ÇOK ÜZDÜN BİZİ KARAOĞLAN!

Geçtiğimiz hafta çok acı bir haber ile sarsıldık!... Yeşilçam’ın efsane ismi Cüneyt Arkın’ı kaybetmenin acısını yaşadık.

Türk sinemasına kattığı değer ile hep hatırlayacağımız Arkın, oyunculuğunun yanı sıra dik duruşu ile de gönüllerde taht kurmuştu

En son Fatma Girik’in vefatından sonra cenazesinde sarf ettiği “Fatma’m, bekle beni orada. Geliyorum..." sözleri hala kulağımda

Bu sözlerden tam 5 ay sonra o da göçüp gitti can arkadaşının yanına …

Dünya’yı kurtaran adam filmi ile şöhreti Amerika’ya taşınan Karaoğlan, Battal Gazi, Köroğlan, Malkoçoğlu gibi tarihsel ve fantastik filmlerde dublör dahi kullanmadan gözüpekliği ile rolünün hakkında gelmesiyle ünlü bambaşka bir adamdı Cüneyt Arkın….

Ne güzel ki yeni nesil de seni Kuruluş Osman dizisi ile izleme fırsatı buldu…

Güle Güle Karaoğlan çok üzdün bizi bu gidişinle çok!...

DÜĞÜNDEN ÖNCE ÖN BALAYI

Geçtiğimiz aylarda nişanlanan çift, düğün öncesi ön balayına çıktı. Şubat ayında nişanlanan Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy çifti düğün hazırlığı yapıyor. Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy pandemide başlayan aşklarını nikah masasına taşımak için gün sayıyor.

Şubatta ilk adımı atıp nişanlanan çift, eylülde evlenecek. Berk ile Yıldız ön balayına çıktı. Maldiv adalarında tatil yapıyorlar. İstanbul’a döndükten sonra da düğün hazırlığına devam edecekler.

Berk Oktay, geçen günlerde yaptığı açıklamada, hazırlıklara başladıklarını söyleyerek, düğünü eylül ayında yapmayı planladıklarını açıklamıştı.

EBRU GÜNDEŞ’İN YEĞENİ HALASININ İZİNDE!

Reggaeton tarzında yaptığı çalışma "FİLMİM BİTTİ" ile müzikseverlere merhaba dedi. Çağrı sözü Muharrem Boztaş, bestesi ve aranjesi Hatem Tutkus'a ait olan klip yönetmenliğini Yusuf Özbilen'nin üstlendiği "FİLMİM BİTTİ" parçasının bu yaza damgasını vuracağını söyledi.

Halası Ebru Gündeş'in şarkıyı çok beğendiğini belirten Çağrı, Halama mahcup olmamak ve müzikseverlerin beğenisini kazanmak için ince eleyip sık dokuduk güzel bir çalışma çıktı.. Umarım herkes beğenir' dedi. Ebru Gündeş'te, yeğeni Çağrı'nın, klibini sosyal medyasında paylaşarak, 'Canım Çağrım emeğinize, yüreğinize sağlık. Herşey gönlünce, yolun açık ve başarıların daim olsun' notuyla yeğenine destek verdi.

Çağrı'nın" FİLMİM BİTTİ" şarkısı tüm dijital platformlarda yerini aldı.

18 YIL SONRA VEDA ETTİ

2004 yılından bu yana Kanal 7 bünyesinde görev yapan Kanal 7 Ana Haber Spikeri Hülya Yürekli Seloni, kuruma veda ettiğini açıkladı.

Seloni, ayrılık haberini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

“Her veda yeni bir başlangıç demektir... Kanal 7’deki görevime veda ediyorum. Dile kolay, tam 18 yıl...” ifadelerini kullanan Seloni, sözlerine şöyle devam etti:

“1994 yılında Kanal 6’da Gece Haberleri ile başlayan ve 1995’te Kanal D Ara Haberler, 1996’da NTV’de Gün Boyu Bültenler, 2001’te Habertürk TV’de Hülya Yürekli ile Akşam Haberleri, 2004’te Kanal 7’de Hafta İçi Ana Haber ve Hafta Sonu Ana Haber Bültenleri ile devam eden 28 yıllık kesintisiz haber maratonuna ara veriyorum.Kanal 7’de tam 18 yıl boyunca bu yolu birlikte yürüdüğüm değerli büyüklerime ve tüm çalışma arkadaşlarıma içtenlikle teşekkür ediyorum. Bir başka teşekkürüm ise evlerine misafir olduğum, bana kendimi ailelerinden biri gibi hissettiren değerli izleyicilerime. Varlığınız, bu uzun maratonda bana öyle büyük güç verdi ki...

Bundan sonrası için en büyük dileğim; bilgi ve tecrübelerimi, topluma fayda sağlayacak projelerde kullanmak olacak. Kendimi yenileyecek olmanın heyecanı ve mutluğu içindeyim. 30 yıldır ilk kez yapacağım uzun tatil sonrası için planladığım yeni kariyerimde güzel haberlerde buluşmak dileği ile…

IŞIN KARACA’NIN GURURU “MUCİZE KIZ”

Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen 96. Gazi Koşusu yapıldı. Bu koşuda bir de sürpriz vardı.

Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen 96. Gazi Koşusu'nu, 2.31.04 dereceyle Özcan Yıldırım'ın jokeyliğinde Secret Power isimli safkan kazandı.

Bu çok önemli yarışta Türk pop müziğinin usta ismi Işın Karaca'nın yetiştirdiği jokey Müslüm Çelik'in bindiği "Mucize Kız" 2.liği kazandı.

Karaca yaşadığı sevinci sosyal medya hesabından "Teşekkürler #mucizekız Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün başlatmış olduğu ve 96sı gerçekleşen Gazi koşusunda 2. Olmak Bir yetiştirici olarak onurdur. Senin için dünyanın dört bir yanından taşıdığım vitaminler helal olsun kızım" mesajı ile duyurdu.

SEVENLERİ OSMAN YAĞMURDERELİ’Yİ ANDI

Geçtiğimiz hafta AKM’de rahmetli Osman Yağmurdereli muhteşem gece ile anıldı.

Büyük bir aşkla bağlı olduğu sevgili eşi Esin Yağmurdereli’nin titizlikle hazırladığı gecenin sunuculuğunu Çiğdem Tunç üstlenirken geceye Osman Yağmurdereli’nin yakın dostlarından pek çok isim katıldı…

Konser öncesinde konuşma yapan sanatçının eşi Esin Yağmurdereli, Osman Yağmurdereli'nin manevi hatırasını hissetmek için konsere gelen herkese şükranlarını sunarak, bu özel konseri organize eden Kültür ve Turizm Bakanlığı'na teşekkür etti.

Gecede Yeşim Salkım,Ozan Orhon,İsmail Türüt,Umut Akyürek,Elif Buse Doğan,Uğur Aslan,Mehsem Özşimşir,Yusuf Güney,Tayfun,Banu Zorlu’da sahne alarak bu anma gecesine renk kattılar…

UTKU UYSAL YILLAR SONRA BODRUM’DA

Eğlence dünyasının tartışmasız en kaliteli isimlerinden olan Utku Uysal, yıllar sonra Bodrum’da sahne alacak!...

Kış sezonunda “Dada Salon Kabarett”i hınca hınç dolduran Utku Uysal, yaz aylarını ise genellikle dinlenerek geçirirdi ama yıllardır birlikte yol arkadaşlığı yaptığı Şebnem Ertaul'un (patron by sebo) işletmesinde olan Bodrum Üzüm Kızı’nda bu yaz sahne alma kararı aldı…

Bodrum Türkbükü’nde geçen yaza damgasını vuran Üzüm Kızı Sahne, bu sezon da iddiasını sürdürecek ve 1 Temmuz itibariyle misafirlerini ağırlayacak!

Utku Uysal’da 9 Temmuz,30 Temmuz,13 Ağustos,27 Ağustos tarihlerinde “Üzüm Kızı”nda sahne alarak yerli ve yabancı şarkılardan oluşan geniş repertuarı ile Bodrum eğlence gecelerine damgasını vuracak…