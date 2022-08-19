Funda ERKOÇ'la MAGAZİNMATİK

GÖZLERİNE NAZAR DEĞDİ!...

Türk sanat müziğinin bülbül sesli güzel sanatçısı Umut Akyürek, az daha gözlerinden oluyordu

Saç bakımı için kullandığı saç sirkesi gözlerine kaçan Akyürek, hayli zor anlar yaşadı.

Toplantı için Ankara’ya giden ve bu talihsiz olay başına gelen güzel sanatçı apar topar doktorun yolunu tuttu. Yaşadığı büyük acıyı sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaşan Umut Akyürek, bir daha kimyasal bir ürün kullanmamaya yemin etti.

ANNESİ NOSTALJİ YAPTI!...

Nuray Kobal, oyuncu kızı Sinem Kobal'ın yeni yaşını sosyal medyada yaptığı bir nostaljik paylaşımla kutladı.

Kendisi gibi oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile hayatını birleştiren Lalin'in ardından Leyla adlı kızını da kucağına alarak ikinci kez annelik yaşayan oyuncu Sinem Kobal, 35 yaşına bastı.

Nuray Kobal, kızının doğum gününü sosyal medya hesabından yayınladığı gönderi ile kutladı.

Birlikte çekilen eski fotoğraflarını paylaşan Nuray Kobal, gönderisine, "Canım kızım, iyikim..." notunu düştü.

Kobal'ın paylaşımı ünlü oyuncunun hayranları tarafından oldukça ilgi gördü.

GÜLDÜR GÜLDÜR BİLAL’SİZ OLACAK!

Güldür Güldür Show'da bu sezon yine kadro değişikleri yaşanıyor…

Ekranların güldüren nerede ise tek programı olan Güldür Güldür Show’un en iyi oyuncularından olan ve Bilal karakteri ile seyircinin çok sevdiği Onur Buldu maalesef ki bu sezon Güldür Güldür kadrosunda yer almayacak!

Yeni baba olan Onur Buldu hem bebeğine daha fazla vakit ayırmak hem de kariyerinde farklı bir yol almak için şimdilik Güldür Güldür Show’a veda etti…

MÜZİK DÜNYASININ YENİ NEŞELERİ!...

Müzik dünyasının yeni Safiye ve Faik’i olma yolunda ilerleyen şarkıcı Dora Ercan Altınbaşak ve eşi Ahmet Altınbaşak çiftinin Erol Köse prodüksiyondan çıkarttıkları “Korkar mıyım?” adlı esprili şarkısı tüm müzik marketlerde ve dijital platformlarda yerini aldı.

Çift esprili şarkılarına bir de klip çekmiş… Klipte şarkıları kadar eğlenceli

Sanırım bu ikili müzik dünyasına neşe getirecek…

Melih Erdem’in Büyük Acısı!

Bir dönem Esra Erol ve Zuhal Topal’ın sunduğu izdivaç programlarında damat adayı olarak ekrana çıkan ve ünlenen Melih Erdem aradan geçen yıllar içinde gerçek aşkı buldu ve 2021 yılında Meltem Erdem ile hayatını birleştirdi.

Sonrasında çift bir bebekleri olacaklarının haberini alınca büyük mutluluk yaşamış ama bu mutluluk anne karnındaki bebeğe Hipoplastik sol kalp sendromu teşhisi konması ile kısa sürmüştü. Doktorların gebeliğin sonlandırılmasını söylemelerine rağmen çift umutlarını yitirmeden hamilelik sürecini devam ettirmiş.

Geçtiğimiz gün doğum gerçekleşti… Melih-Meltem Erdem çifti ne yazık ki minik kızlarını doğumdan 1.5 saat sonra kaybettiler.

Acı haberi Melih Erdem sosyal medya hesabından sevenlerine duyurdu..

Erdem “İsyanımız yok , Allah bizi bir imtihana tabii tuttu” dedi.

MAVİ KIZ DOĞDU!...

Oyuncu Demet Evgar ve Levent Babataş çifti ‘Mavi’ adını verdikleri bebeklerine Perşembe günükavuştu

Geçtiğimiz mart ayında Levent Babataş ile nikah masasına oturan Demet Evgar kızı Mavi'yi kucağına aldı.Taksim Acıbadem Hastanesi'nde gerçekleştirilen doğuma doktor, ebe ve doğum psikologu eşlik etti. Evgar, böylece ilk kez annelik heyecanını yaşadı

İBRAHİM TATLISES’İN ENERJİ KAYNAĞI ELİF ADA

İbrahim Tatlıses'in Ayşegül yıldız ile evliliğinden olan Elif Ada babasıyla çekilmiş pozunu Instagram hesabından paylaştı. Elif Ada fotoğrafa "Canım babam elleriyle besler" notunu düştü.

İbrahim Tatlıses'in hayatında yaptığı belki de en güzel şey Elif Ada, o kadar güzel bir enerjisi var ki İbrahim Tatlıses'in şu son dönemdeki enerjisinin yaşam sevincinin kaynağı o bence

Altın Koza’da ‘’Orhan Kemal Emek Ödülleri’’ Açıklandı

Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar’ın başkanlığında düzenlenen ‘’Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’’nde geri sayım başladı.

29. su düzenlenen festivalin Türk Edebiyatı’nın en önemli yazarlarından Orhan Kemal’in adını taşıyan, ‘’Orhan Kemal Emek Ödüller’’ bu yıl Zihni Göktay, Suzan Kardeş ve Zafer Ayden’e verilecek.

Sanat dünyamızın önemli oyuncularından Yetkin Dikinciler’in sunuculuğunda 12 Eylül Pazartesi akşamı gerçekleştirilecek festivalin açılış gecesinde ‘’Orhan Kemal Emek Ödülleri’’ sahiplerini bulacak. Emek ödülleri, Türk Tiyatrosu ve Türk Sineması’na verdiği katkılardan dolayı Zihni Göktay’a; makyaj sanatçısı, oyuncu ve şarkıcı Suzan Kardeş’e; Sine Sen (Sinema Emekçileri Sendikası) Eski Başkanı ve 40 yıldır Sine Sen’in yönetim kurulunda yer alan Zafer Ayden’e takdim edilecek.