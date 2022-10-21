Funda ERKOÇ'la MAGAZİNMATİK

BBCS’NİN CANNES ÇIKARTMASI!...

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi Cannes’da yapılan Mipcom 2022 Fuarı'na oyuncuları Oktay Kaynarca, Ebru Özkan, Pelin Akil ve yönetmen Onur Tan ile resmen bir çıkartma yaptı!...

Bir çok usta oyuncuyu kadrosunda barındıran diziyi temsilen Cannes’a giden oyuncular ve yönetmen büyük ilgi gördü.

Bakalım bu fuar sonrası Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi kaç yabancı ülkeye satılacak?

BÜLENT ÖZVEREN’İ KAYBETTİK!

Televizyon spikeri ve Eurovision yarışmalarının sunucusu Bülent Özveren 79 yaşında hayatını kaybetti

1975 ila 2012 arasında sunuculuğunu yaptığı Eurovision Şarkı Yarışması ile özdeşleşen Bülent Özveren, 14 Eylül’de yoğun bakıma kaldırılmıştı..

Türkçeyi çok iyi konuşan, sunduğu programlarla kalplerde yer edinen Bülent Özveren’i hep Eurovision 2003 de Sertab Erener’in birinciliği kazandığı anda yaşadığı ve bize de yaşattığı o coşku ile hatırlayacağım…Mekanın cennet olsun güzel sesli usta…

EDİZ HUN VE SELMA GÜNERİ AYNI SAHNEDE

Tiyatro Ak’la Kara, Yeşilcam yıldızları Ediz Hun ve Selma Güneri yıllar sonra “Muhteşem İkili” adlı romantik komedi oyunuyla ilk kez tiyatro sahnesinde buluşturuyor.

Tiyatro Ak’la Kara yeni sezona yepyeni bir oyunla perde açıyor. Kurulduğu yıldan bu yana ilkleri ve farklılıkları bir araya getiren tiyatro, bu yıl Yeşilcam’ın ünlü yıldızlarından Ediz Hun ve Selma Güneri’yi yıllar sonra ilk kez tiyatro sahnesinde bir araya getiriyor. Sinema dünyasında beraber birçok filmde yer alan ünlü yıldızlar bu sefer “Muhteşem İkili” adlı romantik komedi oyunuyla tiyatroseverlerle buluşuyor.

GÜLÇİN SANTIRCIOĞLU’NUN IMDB BAŞARISI

Netflix’in iddialı yapımlarından Andropoz dizisiyle ve sezonun en iddialı dizisi ‘Yalı Çapkını’ dizisiyle adından söz ettiren başarılı oyuncu Gülçin Santırcıoğlu, IMDb’nin açıkladığı Türkiye'nin en popüler 21 oyuncusu listesinde güçlü isimleri geride bırakarak altıncı sıraya yükseldi.

Hem dijital hem televizyonda iki projede yer alan Santırcıoğlu, son haftaların en çok konuşulan isimlerinin başında geliyor. Elveda Rumeli dizisi ile dikkatleri üzerine çeken ve geçen yıllar içinde oyunculuğu ile yer aldığı tüm projelerde başarıyı yakalayan Santırcıoğlu,yeni dizilerin yayın hayatına başlamasıyla ve oylarla seçilen listeyi güncelleyen IMDb’ye göre yeni listenin 6.cı sırasına yerleşerek Hande Erçel, Afra Saraçoğlu, Hazal Kaya, ve Pınar Deniz gibi isimleri geride bıraktı…

HOLLYWOOD’UN 10 GÜZELİ!...

Güzelliğin evrensel formülü kabul edilen Altın Oran ölçülerine göre Hollywood'un en güzel 10 kadını belirlendi..

İŞTE O 10 KADIN:

1. Jodie Comer: 94.52

2. Zendaya: 94.37

3. Bella Hadid: 94.35

4. Beyoncé: 92.44

5. Ariana Grande: 91.81

6. Taylor Swift: 91.64

7. Jourdan Dunn: 91.39

8. Kim Kardashian: 91.28

9. Deepika Padukone: 91.22

10. HoYeon Jung: 89.63

İSPANYOL DİZİSİNDE İKİ TÜRK OYUNCU!...

Zeynep Tuğçe Bayat, başrollerini İlker Kaleli ve Maggie Civantos'un üstleneceği İspanyol dizisi La Pasion Turca'nın kadrosuna dahil oldu.

İspanyol yerel kanallarından birinde yayınlanacak olan dizisinin globalde de dijital platformlar üzerinden izleyiciyle buluşması planlanıyor.

ÖZLEM OLGUN’UN EN ANLAMLI ŞARKISI

Uzun yıllardır sahnelerde olan ve geçtiğimiz aylarda çıkardığı teklilerle beğeni toplayan Özlem Olgun, kendisi için çok özel olduğunu ifade ettiği yeni şarkısı ‘Yıldız’ı dinleyicilerinin beğenisine sundu. Şarkının sözleri ve müziği, Soner-Özlem Olgun çiftinin 15 yaşındaki kızları Elif’e ait.

Farklı yorumu ve güçlü sesiyle uzun yıllardır sahnede adından söz ettiren, çıkardığı teklilerle beğeni toplayan Özlem Olgun yeni teklisi ‘Yıldız’ ı müzikseverlerin beğenisine sundu.

Sanatçının, şimdiye kadar söylediğim şarkılar arasında en özel yerde dediği Yıldız’ın sözleri, müziği ve klip hikayesi kızı Elif’e ait.

Gösteri Sanatları Yapım şirketinden çıkan şarkının düzenlemesini Utkan Marangoz, klibin yönetmenliğini ise Ümit Kahraman üstlendi.

Yıldız’ın klibinde kızıyla birlikte kamera karşısına geçen Özlem Olgun ‘Bir anne için tarifi zor anlardı. Hem stüdyoda hem de çekimlerde çok heyecanlandım ve duygulandım. Elif’in bestelediği daha bir çok şarkı var. Onun yazdığı sözleri seslendirmeye devam edeceğim’ dedi.











