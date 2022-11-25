Funda ERKOÇ'la MAGAZİNMATİK

1 KADIN 1 ERKEK EKRANA DÖNÜYOR

Bir dönem beğeni ile takip edilen '1 Kadın 1 Erkek' yeni bölümleriyle dijital bir platformda ekranlara geri dönüyor.

Demet Evgar, Emre Karayel’le başrollerini paylaştığı yeniden çekilen komedi dizisi ‘1 Kadın 1 Erkek’ten ilk görüntüleri paylaştı. Kanada yapımı ‘Un gars, une fille’ dizisinden uyarlanarak hazırlanan '1 Kadın 1 Erkek', Zeynep ve Ozan arasındaki ilişki ve gündelik hayatta başlarından geçen komik olayları konu alıyor.

Yedi yıl önce final yapan dizinin 12 Eylül’de yeniden çekilip Netflix’te yayınlanacağı duyurulmuş fakat tarih verilmemişti. Evgar, Twitter hesabından paylaştığı videoya ‘Yakında’ diye not düşerek diziden bir kesit paylaştı.

Sevilen dizi 8 sezon sonunda 2015 yılında final yapmıştı. 1 Kadın 1 Erkek dizisinin eski bölümleri geçtiğimiz aylarda Netflix'te yayına girmişti. 1 Kadın 1 Erkek dizisi yeni yılda Blu TV'de seyirciyle buluşacak.

BENDENİZ RÜZGARI DEVAM EDİYOR!...

Dünden bugüne unutulmayan şarkıların sesi olan Bendeniz, 12 hit parçasını güncel haliyle ‘Best Of Bendeniz Vol 2’ isimli albümünde topladı. En sevilen şarkılarından derlediği albümü ile müzikseverleri geçmişe götürecek olan başarılı sanatçı, seslendirdiği parçalarla herkesi bir kez daha sarıp sarmalayacak.

Hayranlarıyla 29 yıl önce ilk kez buluşturduğu "Sen Kaybettin" şarkısından, klasikleşen "Sana Mı Kaldım"a, “80 Günde Devri-i Alem”den “Kapında Günlerim”e uzanan nostaljik parçalarından oluşan ‘Best Of Bendeniz Vol 2’ ile dinleyicilerini müzik yolculuğuna çıkaracak.

Bendeniz’in hafızalara kazınan şarkıları ile rüzgarlar estireceği albümü ‘Best Of Bendeniz Vol 2’ Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı…

EN ÇOK ONLAR İZLENDİ!...

Geçtiğimiz haftanın en çok izlenen dizileri belli oldu…

Yalı Çapkını liderlik koltuğunu oturarak en çok izlenen dizi olurken onu Gönül Dağı , Yargı, Teşkilat, Camdaki Kız , Kuruluş Osman, Aldatmak, Bir Küçük Gün Işığı, Ben Bu Cihana Sığmazam ve Üç Kız Kardeş takip etti.

EZGİ MOLA’NIN ACISI!...

Ünlü oyuncu Ezgi Mola'nın köpeği Kuki hayatını kaybetti. Mola, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Ünlü oyuncu Ezgi Mola'nın büyük acısı. Ezgi Mola acı haberi 'Ben ne yapacağım şimdi?' diyerek duyurdu.

Mola'nın bir süredir hasta olduğu bilinen köpeği Kuki hayatını kaybetti. Mola, acı haberi Instagram'dan duyurdu.

KÜÇÜK OSMAN DELİKANLI OLDU!...

Erkan Petekkaya, Ayça Bingöl, Aras Bulut İynemli gibi isimlerin yer aldığı 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisi reyting rekorları kırarken dizideki Küçük Osman karakterine hayat veren Emir Berke Zincidi de bir anda şöhreti yakalamıştı.

O küçük Osman şimdi büyüdü ve bir delikanlı oldu.

Zincidi sosyal medyada hem küçüklük halini hem de son halini paylaştı. 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Osman'ına yorum yağdı.

YALI ÇAPKINI FERİT ÖDÜLLENDİ!...

Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Ferit karakteriyle bir anda şöhreti yakalayan Mert Ramazan Demir ödüle layık görüldü.

Yalı Çapkını dizisinde oynadığı Ferit karakteri Mert Ramazan Demir'e ödül getirdi.Yılın En İyi Çıkış Yapan Erkek Oyuncusu ödülünü kazanan Mert Ramazan Demir'e hayranlarından da destek geldi.

YEŞİM SALKIM İLE “BABAMIN CEKETİ”NE TAM NOT!..

Yeşim Salkım 'Babamın Ceketi' müzikli oyununu babası ve annesinin tanıştığı Ankara'da ilk defa sergiledi.

Yeşim Salkım beyazperdede ve dizilerde gösterdiği güçlü oyunculuk performansını, bu sefer tiyatro sahnesine taşıdı. 20 yıldan fazla süredir sahnede şarkı söyleyen, albümler yayımlayan ve gençlere destek olan Salkım, gönlünü kaptırdığı oyunculuk serüvenini tiyatro sahnesi üstünde sergilemek içim 3 aydan beri hazırlandı.

Gerçek bir baba kız hikayesini yazan ve yöneten Yeşim Salkım, kendi hayatını gözler önüne sermeye Ankara Cüneyt Gökçer sahnesinde başladı. Biraz gülmek, biraz ağlamak, biraz düşünmek ve tiyatro, sanat için yola çıkan Salkım, Ned Yapım ile bu projeyi hayata geçirdi.

Gerçek bir baba kız hikayesini, yaşananları, duygu dozu yüksek anlatan oyunun ilk gösterisinin kapalı gişe olması ve büyük yankı uyandırması üzerine Amerika, İsviçre, Almanya'dan gelen teklifleri değerlendiren Yeşim Salkım, Mart ayında tek kişilik gösterisini buralarda da sahneleyecek.

Babamın Ceketi isimli gösterinin ilk provaları Bodrum'da başladı. 5 Eylül 2021 tarihinde yaşamını yitiren, müzikle tanıştıran ve hayatının en önemli figürlerinden babası Dursun Salkım'la olan anılarını anlatan Yeşim Salkım, oyunda söylediği şarkıları, babasının repertuarından özel olarak seçti.



