Funda ERKOÇ'la MAGAZİNMATİK

IMDb’DE 2023’ÜN İLK TÜRK STARLARI

Filmler, diziler, televizyon programları, video oyunları ve internet içerikleri hakkında bilgiler barındıran ve oyuncular hakkında bilgi veren en büyük bilgi bankası olan IMDb’de yılın ilk Türk starlarının sıralaması belli oldu…

Zirvedeki kadın oyunculardan Tuba Büyüküstün 1. Sırada yer alırken, erkek oyuncularda ise Cem Yiğit Üzümoğlu 1. Oldu. Rise of Empires: Ottoman dizinin yayınlanmasıyla birlikte zirveye yerleşen ikiliyi İtalya’da fırtına gibi esen Can Yaman 3. cü olarak takip etti.

ÇOK ÖZLENMİŞTİ!...

Uzun süren sessizliğini “Yokluğuna Alışmışken” şarkısıyla bozan Keremcem, hız kesmeden üretimine devam ediyor. Sözü ve müziği Yunus Adak’a ait “Ah Ben” isimli enerjik şarkısı ONErpm Türkiye dağıtımıyla dinleyicilerle buluştu. Yeni single’ı için Keremcem, Fethi Karaduman objektifine poz verdi.

DİZİ AŞKI GERÇEK OLDU!

Oyuncu Leyla Tanlar ile Burak Dakak aşklarını ilan etti!

Show TV'de ekranla gelen “Güzel Günler” dizisinin oyuncuları Leyla Tanlar ve Burak Dakak'ın dizideki aşkları, gerçek oldu.

Çift, yeni yılda aşklarını sosyal medyadan paylaştıkları fotoğraflarla ilan etti.

BU FİLMİ KAÇIRMAYIN!...

Orchestra Content’in merakla beklenen projesi, Çağan Irmak imzalı 'Sevda Mecburi İstikamet’ sinemalarda bu hafta vizyona girdi….

Filmde izleyici geçmişten bugüne uzanan bir yolculuğa çıkarılırken, Selçuk Yöntem’in hayat verdiği Selim Erensoylu’nun babalıkla yeniden tanışma serüvenini anlatıyor.

Selin Şekerci’nin karakteri Suna’nın anne ve babası ile bir zaman yolculuğuna çıktığı hikâye, izleyiciyi derinden etkileyecek cinsten… Geçmişin hüzünlü anıları ile yüreklere dokunacak olan film, finaliyle kalpleri ısıtıyor

Türk sinemasının usta yönetmeni Çağan Irmak’ın yazıp yönettiği, 70’lerden 2000’li yıllara uzanan yol hikâyesi 'Sevda Mecburi İstikamet’in başrollerinde Selçuk Yöntem, Selin Şekerci, Kubilay Aka, Elif Ceren Balıkçı ve Günay Karacaoğlu yer alıyor.

Filmin konuk oyuncu kadrosunda ise Hilmicem İntepe, Selçuk Borak, Ali Savaşçı, Nergis Öztürk ve Şebnem Sönmez gibi yıldız isimler boy gösteriyor.

Yeşilçam’ın unutulmaz oyuncusu Sevda Aktolga da uzun yıllar sonra ‘Sevda Mecburi İstikamet’ filmiyle izleyici karşısına çıkıyor…

Bu arada Teoman da film için unutulmazlar arasına girecek bir şarkı yaptı. Filmle aynı adı taşıyan ‘Sevda Mecburi İstikamet’ şarkısı aynı zamanda Teoman’ın uzun bir aradan sonra yaptığı ilk film şarkısı.

‘Sevda Mecburi İstikamet’ 2023 yılının ilk ve en iddialı filmi olarak vizyonda kaçırmayın derim.

Usta Oyuncu Erdem Topuz’un başrolünde oynadığı ve yönettiği ayrıca 25 yıl önce Gazi Tuğrul Ertuğrul tarafından kaleme alınan Dionysos Tiyatro yapımıyla tek perdelik bir oyun “Mezarcı” sanatseverlerle buluşuyor.

Mezarcı Oyunu; Sisli ve puslu bir kasabanın mezarlığında yaşamı ve varoluşu sorgulayan bir

Mezarcı.

Kanatsız bir kuş gibi uçmaya çalışan uçamayan insan, tökezleyen, düşen. Baykuş görünümünde insanı anlatıyor. Derin anlam içeren zor metin, oyuncuya zorlayıcı olduğu kadar keyifli bir performans imkanı sunuyorken benzer bir zorlayıcılıkla seyircinin de dikkat seviyesini en üst seviyeye çekiyor.

Dionysos Tiyatrodan Karşı Gerçekçi bir oyun. Bir kasaba mezarlığının mezarcısının gözünden ölüme ve yaşama aynı zamandan ve aynı yerden bakma denemesi.

Usta oyuncu Erdem Topuz’un yeni yılda ilk oyunu ise İzmir’de sanatseverlerle buluşacak.

Mezarcı oyunu 13 Ocak Karşıyaka Suat Taşer Açıkhava,14 Ocak Narlıdere A.K.M,16 Ocak Torbalı B.K.M sahnelecek…

NOLDU YÜZÜNE?

Yalı Çapkını dizisi malumunuz çok beğenildi ve her hafta büyük ilgi ile izleniyor…Geçtiğimiz hafta diziye bomba bir isim konuk oldu.Güzelliği ile herkesi kendine hayran bırakan Mine Tugay, Yalı Çapkını dizisi ile karşımıza geldi.. Sosyal medyadaki yorumlar inanılmaz bazılarına hakverden de edemedim bu arada…

Güzelliği ile nam salmış Mine Tugay’da modaya uyarak yüzünün doğal güzelliği yerine herkesin birbirine benzediği o yapay güzelliğe teslim olmuş!...

Sosyal medyada bir anda gündeme oturan bu duruma öyle yorumlar yapılmış ki! Cidden üzüldüm bende … Keşke hiç dokundurmasanız şu yüzünüze, karakteristik özelliklerinizi bir anda sıradanlaştırmasınız çünkü sizler oyuncusunuz ve her bir kırışık sizin oyunculuktaki imzanız ne olur bunu unutmayın…

SERAY SEVER'İN İKİZ KIZLARI İLE İLK YENİ YILI!

Nisan ayında ikizlerine kavuşan oyuncu Seray Sever, yeni yılı ailesi ile paylaştığı bu fotoğraf karesi ile kutladı

2022 yılında önce babasını vefatı ile sarsılan sonrası da dünyaya gelen ikiz kızlarının mutluluğunu yaşayan Seray Sever paylaşımında “2022 en acısı ve en tatlısıyla geride kaldı… 2023'ün hepimize çok güzel gelmesi dileklerimizle, sevgiyle... “ sözlerine yer verdi.



