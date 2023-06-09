ALKIŞLAR AYDAN KANATLI’YA

Aydan Kanatlı iş insanı olmakla beraber geçtiği sağlık sorunları nedeniyle ses tellerinin birini kaybediyor kalan tek ses teli ile Günay Acar Şan Hocasından aldığı dersler ile Ozan Çolakoğluyla yolları kesişen Aydan Kanatlı DMC den 90 li yıllarda popüler olan parçaları dan oluşan bir albüm çalışmaması gerçekleştiriyor elde edilen tüm gelirini de Türkiye omuriliği Felçlileri derneğine hibe ediyor şuan halen hazırda dijital platform da dinlemek ve plak olarak da satışı bugün itibariyle satışa çıkmıştır.

ANNE OĞUL DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI!

Fahriye Evcen oğlu Karan ile doğum günü kutlamalarına doymadı…

Nisan ayı doğumlu Karan ile Mayıs ayı doğumlu Fahriye Evcen arka arkaya doğum günü kutlaması yaptılar.

Sosyal medyada hesaplarından yaptıkları doğum günü paylaşımlarına beğeni yağdı.

ULUSLARARASI ISPARTA GÜL FESTİVALİ’NE ÜNLÜ YAĞDI

Gülün Başkenti Isparta'da 'Gül Hasatı'nın başlangıcını temsil eden 'Uluslararası Gül Festivali' bir çok ünlü ismi konuk etti

Uluslararası Gül Festivali’nin açılışını Mustafa Ceceli 3 saat süren muhteşem performansı ile yaptı.

Isparta Belediye Başkanı İş insanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen’in kızları Mürüvvet Başdeğirmen’in geçirmiş olduğu kaza sonucunda 22 gündür yoğun bakım ünitesinde olmasına rağmen Şehir için büyük bir öneme sahip olan Gül Festivalinde iptal ve hiç bir değişiklik yapılmaksızın tüm etkinlikler organize edildi.

Şehir dışından ve Yurt dışından gelen bir çok misafir gülün eşsiz kokusu ve gül festivalinin coşkusuyla mükemmel bir gün geçirdiler.

Festivalin bir ünlü ismi de Ekin Uzunlar oldu…Uzunlar, 2 saat süren performansı ile yaklaşık 50 bin kişiye yağmura rağmen müzik ziyafeti çekti.

'Uluslararası Gül Festivali'nin son gününde Merve Özbey sahne aldı. Özbey'in yaklaşık 2,5 saat süren performansını, 50 bin kişi izlerken Isparta Belediyesi tarafından bu yılın gül elçisi ilan edilen Merve Özbey'e, yapımı tam 40 saatte tamamlanan gülden yelek hediye edildi.

BİR EFSANEYİ DAHA KAYBETTİK!...

Türkiye'de kanto denince akla gelen tek isim olan oyuncu ve ses sanatçısı Nurhan Damcıoğlu hayatını kaybetti.

Damcıoğlu 82 yaşında İzmir'de kalp yetmezliği nedeniyle aramızdan ayrıldı.

İstanbul Tiyatrosu, Ayfer Feray Tiyatrosu, Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu, Muammer Karaca Tiyatrosu, Mücap Ofluoğlu Topluluğu ile çalışan ve kantoyu ilk olarak Toto Karaca’dan dinleyen Nurhan Damcıoğlu, Mücap Ofluoğlu’nun teşvikiyle 1969’da ilk olarak kanto türü şarkı söyledi. Ardından tiyatroyu tamamen bırakarak kendisini tümüyle kantoya vermişti.

MEDYANIN KRALİÇESİ “SECEM TATİ”

Geçtiğimiz günlerde Deniz Seki’nin de konser verdiği ve bir çok ünlü ismin katıldığı Uluslararası Marka ve Prestij Ödül Töreninde çok özel isimlere ödülleri dağıtıldı.

Bu özel gecede “Yılın lider Magazin Dergisi” ödülü Secem Tati’ye verildi.

Yaklaşık 10 tane dergiye sahip olan ve Dubai’de satış rekorları kıran Secem Tati, Ganap magazine ile “Yılın lider magazin dergisi” ödülünü alırken törende ışıltısıyla da gözleri kamaştırdı

SAHNEYE HAZIRLANIYOR!

Sevgili arkadaşım Toprak Sağlam geçtiğimiz hafta Ceyda Düvenci’nin sunduğu “Bambaşka Sohbetler” programında yakın zamanda sahne çalışmalarına başlayacağını açıkladı. Şimdilerde orkestra kurma çalışmalarında olan Sağlam, "beni takip eden çok insan var, onlarla bir araya gelmek ve şarkı söylemeyi hayal ediyorum, sesimi soluğumu paylaşmak istiyorum insanlarla" dedi.

Yalı Çapkını dizisindeki rolü ile sosyal medyanın sık sık gündemine düşen Toprak, oyunculuğunun yanı sıra çok iyi bir şarkıcılık geçmişine sahip 2017 de Can Yarası, 2020 yılında ise Gitme şarkısı ile müzik piyasasında yer alırken oyunculuk kariyerine de devam etmişti.

YILIN PROJE ALBÜMÜ… İBRAHİM ERKAL “HÜRMET”

11 Mayıs 2017’de aramızdan ayrılan, arabesk fantezi müziğin en önemli isimlerinden İbrahim Erkal, iki yılı aşkın süredir üzerinde titizlikle çalışılan çok özel bir saygı albümüyle anılıyor.

Uzun zamandır yeni bir proje yayınlamayan, Unkapanı’nın en güçlü yapım şirketlerinden Ulus Müzik etiketiyle çıkacak İbrahim Erkal “Hürmet” albüm serisinin prodüktörlüğünü İskender Ulus gerçekleştirdi.

Albümün yayınlanan ilk üç sanatçısı Gökhan Türkmen, Bilal Sonses ve Serkan Kaya, 9 Haziran’da şarkılarıyla tüm dijital platformlarda yerini aldı.