Empati nedir? Empati yada diğer adıyla duygudaşlık; bir başkasının duygularını, içinde bulunduğu durum veya davranışlarındaki motivasyonu anlamak ve içselleştirmek anlamına gelir. Kendi duygularını başkalarının duyguları yerine koyma olarak da kullanılabilir.

Çocuklar üzerinde yapılan araştırmalara göre empati yeteneğimiz, doğuştan yüksek olmasına rağmen uygun şartlarda sonradan kaybedilebilen bir yetenektir.

Empati yeteneğinin sonradan kazanılabilmenin yolu ön yargılardan uzaklaşmak düşünerek ve karşımızdaki insanı kendi yerimize koyarak daha temkinli ve akılcı yaklaşarak ,karşımızdakini anlamaya çalışarak olur.

Toplumumuzun bazı kesimi maalesef empatiden çok uzak ,bu insanlar herkesin kendi istediği gibi düşünsün , giyinsin istiyor, oysa insanlar farklılıklarıyla güzel ve insanların birbirlerinden öğrenecekleri çok farklı şeyler var.

İnsanları hayvanlardan ayıran en önemli özellik, düşünmek, akıl etmek ve yapacağımız

bir eylemin sonucunu önceden görebilmek.