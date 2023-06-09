Amerika Birleşik Devletleri merkezli Türk – Amerikan Derneği Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi’ne (TASC) yeni Başkanını seçti

Amerika’daki Türk Avukat Seyit A. Şahin, TASC’ın eş Başkanı olarak seçilerek görevine başladı. Illinois Eyaleti Barosunun nadir Türk kökenli Avukatlarından olan Seyit A. Şahin’e yeni görev.

TASC Genel Kurulunda yapılan oylamada TASC’ın yeni Eş Başkanı Seyit Şahin görevi Günay Evinç’ten devralarak görevine başladı. TASC’ta Chicago Temsilcisi olarak başlayan Şahin son dönemde TASC’ın Başkan Yardımcısı görevini sürdürüyordu.

Avukat Seyit A. Şahin yaptığı açıklamada ‘Türk – Amerikan Toplumu için çok daha fazla çalışacağım. Tebrik dileklerini ileten herkese şükranlarımı sunuyorum’ ifadelerini kullandı.

Seyit A. Şahin kimdir?



Help Law Offices'in kurucusu Avukat Seyit A. Şahin eski hâkim ve başsavcıdır.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Şahin, 20 yılı aşkın bir süredir Türk yargısının hemen her kademesinde görev yapmıştır. Yargıç ve Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yaptığı süre boyunca, Şahin hukuk, ceza ve insan hakları konularında 10.000'den fazla davayı başarıyla yönetti.

2014 yılında birinci sınıf bir hâkim oldu ve 37 yaşında Türkiye'de çoğu avukatın hayal bile edemeyeceği en üst seviyeye ulaştı. 2014 yılında Şahin Bey, büyük bir değişim zamanının geldiğine karar verdi ve ABD'ye geldi.

4 yılda Hukuk Yüksek Lisans derecesini aldı ve Illinois'deki Baro Sınavını başarıyla geçti. Amerika Birleşik Devletleri genelinde tüm göçmenlik hukukuna hakimdir.