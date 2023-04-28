GÜLDÜR GÜLDÜR'ÜN FİKRİ'Sİ GÜNEŞ İLE POZ VERDİ!

Güldür Güldür Show programının sevilen karakteri Fikri’ye hayat veren Aziz Aslan, oğlu Güneş ile poz verdi..

Aziz Aslan oğlu ile olan karesini "Cankuşum" notuyla paylaştı.

KIBRIS’TA HAKAN ALTUN İLE BAYRAM ÇOŞKUSU!

Bayramın ikinci günü Les Ambassadeurs Hotel’de sahne alan arabesk müziğin usta yorumcusu Hakan Altun, sevilen şarkılarından oluşan repertuarı ve muhteşem performansı ile sevenlerini yine büyüledi.

Hakan Altun sahnede; Bugün Ülkemizin 100. Yılı ne mutlu bize bu zamana denk gelen sahnede olan bir Sanatçı yim ne Mutlu Türküm diyene dedi.

Sevenlerinin ilgisi ve sevgisine kayıtsız kalmayan Hakan Altun, merhum sanatçı Ahmet Kaya’nın klasikleşmiş eserlerinden “Kum Gibi”yi cümbüşü de kendisi çalarak seyircilerle birlikte okudu.

Hakan Altun Les Ambassadeur Hotel misafirlerini romantik dans performansıyla kendine hayran bıraktı.

HANDE YENER’İN OĞLUNDAN ANNESİNE SÜRPRİZ!

Pop müziğinin kraliçesi Hande Yener'in DJ oğlu Çağın Kulaçoğlu'ndan sürpriz çalışma...

Müzik dünyasına kazandırdığı birçok parçayla dikkatleri üzerine çeken Kulaçoğlu, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Annesi Hande Yener'in şarkılarına yaptığı muhteşem remixlerle adından sık sık bahsettiren Çağın Kulaçoğlu, bu kez de "Romeo" şarkısına remix yaptı.

Yıllar geçmesine rağmen hala dillerden düşmeyen enerjik ve renkli parçanın yeni hali müzikseverleri şimdiden heyecanlandırdı.

Sözü Hande Yener ve Alper Narman'a ait olan bestesinde ise Erol Temizel'in imzasını taşıyan "Romeo" herkesin içini bir kez daha kıpır kıpır edecek. DJ Çağın Kulaçoğlu ile DJ Gökhan Koşar'ın ortak çalışması olan "Romeo" yazın vazgeçilmezleri arasına girecek. "Hande Yener-Romeo (Gökhan Koşar&Çağın Kulaçoğlu Remix)" 26 Nisan'dan itibaren Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı

BU POZ ÇOK BEĞENİLDİ!

Aile dizisi ile ekrana muhteşem bir dönüş yapan Kıvanç Tatlıtuğ kardeşleri ile birlikte çekilen bir fotoğrafını sosyal medyada paylaştı…

Yakışıklı oyuncunun kardeşleri Melissa ve Cem ile verdiği poza beğeni yorumu yağdı

Özellikle Kıvanç Tatlıtuğ’un kız kardeşinin güzelliğine yorum yağarken sosyal medyada da gündem olan fotoğrafa ‘Güzellik genetik’ yorumları geldi.

KONYALIM’A YENİ YORUM!

Merve Kayacan Yeni Single Çalışması ‘Konyalım’ İçin Oyuncak Müzesinde Klip çekti

Yıllardır dillere pelesenk olan geleneksel halk türküsü ‘Konyalım’a, TRT İstanbul Radyosu Türk halk müziği ses sanatçısı Merve Kayacan’dan yeni yorum.

Türkülerin yanı sıra günümüz parçalarındaki güçlü yorumlarıyla da dikkat çeken Merve Kayacan, geleneksel halk türkülerini gerek altyapısı, gerek klip çalışması, gerekse tarzı ile farklı yaş gruplarına da sunmayı amaçlıyor.

MURAT BOZ: HER ROLÜ OYNARIM

Şeker Bayramın ilk günü Kıbrıs Elexus. Otel de sahne alan Murat Boz sahne öncesi Basın Mensupları ile biraya geldi.

Boz, bu yıl buruk bir Bayram hepimiz için 11 şehrimizi oradaki insanlarımızı unutmayalım diye sosyal medyam da hatırlatıyorum.

Uzun yıllar sonra Haziran ayında Albüm projesi ile sevenlerinin karşına geçeceğini ve çok özel bir proje ile geleceğini Dizi ve Film çekimleri ise Dünya sıralamasında önde olan projeler de yer aldığını önemli ekiplere borçlu olduğunu söylerken Boz “Oyunculukta herhangi bir tarza asla kapalı değilim ben o Rolü denerim kendimi zorlarım, yani ben her Rolü oynarım” Dedi

SEVTAP ÜNAL ARKA ARKAYA ÜRETİYOR!

Sevtap Ünal “Beni Sen Sevme”den sonra “Sen Değil miydin?” ile müzik piyasasında üretmeye devam eden isimlerden.

Bir şarkı yapıp yatanların çok olduğu bir ortamda her daim üretenlerinde var olduğunun kanıtı Sevtap Ünal!

Daha “Beni sen sevme” şarkısına doyamadan bir ay sonra “Sen Değil miydin?” ile gerçekten sürpriz yaptı bizlere

Aslında her şarkısı birbirini tamamladığı için sanki bir hikayenin puzzle parçalarını tamamlıyormuş hissi veriyor her yeni projesi Sevtap Ünal’ın…

Ünal’ın yeni çalışması “Sen Değilmiydin”in sözü ve müziği tabiî ki yine kendisine düzenlemesi Tansel Doğanay’a ait.

Şarkının klibi yine Efe Cansoy yönetmenliğinde çekilmiş… Tüm müzik marketlerde yerini alan bu çalışmasının ardından müzisyen her ay yeni bir şarkısını yayınlayarak albümüne doğru kalplerde bir iz bırakmaya hazırlanıyor.