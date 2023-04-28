Biden yeniden aday olacağını açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden, 2024'te yeniden seçilme kampanyasını resmen duyurdu ve Amerikalılardan destek istedi.

ABD Kongre Binası saldırısının görüntülerinin yer aldığı üç dakikalık bir video açılışında Biden, ABD'nin 2020'de yendiği selefi tarafından serbest bırakılan anti-demokratik güçlerin tehdidi altında kaldığı konusunda uyardı. Biden, "Dört yıl önce başkanlığa aday olduğumda, Amerika'nın ruhu için bir savaşta olduğumuzu söylemiştim ve hâlâ da öyleyiz." açıklamasını yaptı.

ABD, hâlâ 1,1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olan bir salgının yaralarıyla ve tarihi zirvelerden gerileyen ancak sancılı olmaya devam eden enflasyonla boğuşuyor. Amerikalılar, federal kürtaj haklarının kaybedilmesi, her haftaya yakın toplu katliamlar ve kötüleşen iklim felaketleriyle derinden bölünmüş durumda.

Halihazırda en yaşlı başkan olan Biden, ikinci dönem sona ermeden 86 yaşına girecek, Ronald Reagan'ın 1989'da Beyaz Saray'dan ayrıldığı zamandan yaklaşık on yıl daha yaşlı olacaktı. Trump 76 yaşında.

Biden, "Hayatınız boyunca ödediğiniz sosyal güvenliği keserken çok zenginler için vergileri kesiyorsunuz" dedi. “Kadınların hangi sağlık kararlarını verebileceğini dikte etmek, kitapları yasaklamak ve insanlara kimi sevebileceklerini söylemek. Tüm bunlar, oy kullanabilmenizi zorlaştırırken.

‘Yeşil Nobel’ olarak bilinen Goldman Çevre Ödülü'nü ilk kez bir Türk aldı

California eyaletinin San Francisco şehrinde gerçekleşen törende Zafer Kızılkaya ödülü takdim edildi. Goldman Ödülleri bu sene Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Brezilya, Zambiya, Finlandiya ve Endonezya'dan çevre aktivistlerine verildi.

Kızılkaya yaptığı iş birlikleri sayesinde Türkiye'nin deniz koruma alanları ağını Akdeniz kıyılarının 310 mili boyunca genişletti. 150 bin dolarlık da ödülü alam Kızılkaya ayrıca diğer Ödül sahipleriyle Washington'da temaslarda bulundu.

Kızılkaya, Goldman Çevre Ödülü’nün, biyolojik çeşitlilikten iklime, gıda güvenliğinden Yerli toplulukların gelirlerinin güvence altına alınmasına kadar birçok konuyu bir araya getiren ve fark yaratmış projelere verilen, çok seçici bir ödül olduğunu söyledi.

Zafer Kızılkaya, “Bu başarının daha katlanarak gitmemesi için hiçbir sebep yok, aslında ödülün bizim için en büyük anlamı bu. Bunun bir fırsat olarak kullanılıp Türkiye’nin deniz koruma alanlarında Avrupa lideri olmaması için hiçbir sebep yok, zaten çok iyi gidiyoruz, küçük şeyler yapmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

ABD'de Türk tır şoförü direksiyon başında hayatını kaybetti

New Jersey’de yaşayan tır şoförü Fatih Topbaş iş için gittiği Tennessee’de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, New Jersey’de oturan tır şoförü Fatih Topbaş, tır ile Tennessee’e yük götürdü.

Tırdaki ürünleri depoya indirdikten sonra New Jersey'e dönmek üzere yola çıkmıştı. 1-2 saat sonra karısını arayıp göğüs problemi olduğunu söyleyine eşi ona birkaç yöntem uygulamasını sonrasında ise hastaneye gitmesini tavsiye etti.

Kendini iyi hisseden Topbaş yola çıktıktan bir süre sonra polisin eşine verdiği bilgiye göre yol kenarında duran tırda ne olduğunu sormak için yanına gittiğinde kapıyı açıp aniden yere yığıldı. Polis kalp masajı yapıp ve ambulansı çağırarak hastaneye gönderdi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Fatih Topbaş’ın cenazesi işlemlerinin ardından Türkiye’ye gönderilerek Konya’da toprağa verilecek.

Topbaş’ın ölümü sevenlerini yasa boğdu. Geride gözü yaşlı çok sevdiği eşi 2 yaşında oğlu kaldı.

Yale'deki Kenan Amerika'yı temsil edecek

California doğumlu Kenan Pala Dünya Dağ ve Trail Koşusu şampiyonasında Amerika'yı temsil edecek.

ABD'nin en iyi okullarından birisi Yale Üniversitesinde okuyan Türk kökenli genç Avusturya'da yapılacak Dünya Dağ ve Trail Koşusu şampiyonasına katılacak.

ABD milli takıma seçilen 8 kişiden biri oldu

Sekiz sporcu, 10 Haziran Pazar günü Stubai – Innsbruck, Avusturya'da yapılacak 2. Dünya Dağ ve Patika Koşusu Şampiyonasında yarışacak olan 2023 USATF U20 Dağ Koşu Takımına seçildi.

19 yaşındaki Pala, Eastbay/Foot Locker kros şampiyonasında ikinci bitirmişti. Güçlü bir lise kariyerinin ardından şu anda Yale için yarışıyor. Kişisel rekorları arasında 14:51 5km kros süresi ve pistte 14:18 5000 metre ve 1:55.70 800 metre yer alıyor. Yaz eğitimi, Sequoia Ulusal Ormanı'ndaki sık patika ve dağ koşularından oluşuyor. Keenan, koşmanın dışında, San Diego bölgesinde evsizleri besleyen ve gençlere evsizlik konusunda bilinçlendirme dersleri veren, kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Kids4Community'yi kurdu.“Türkiye'den gelen göçmenler olarak ailem bana ABD'ye karşı alçakgönüllülük ve minnettarlıktan kaynaklanan derin bir saygı aşıladı. Yollarda ülkemi temsil etmek, ailemin ne için göç ettiğini temsil etmek olurdu: Odaklanmış ve kararlı bir zihniyetle ne kadar başarının mümkün olduğunu kanıtlama şansı. Bu inanılmaz bir onur ve bir rüyanın gerçekleşmesi.

"Ekibin bir parçası olarak, ABD'yi gururla temsil ederken dünyanın en iyilerine karşı becerilerimi test etmek için yarışmaktan heyecan duyuyorum. Uluslararası rekabet atmosferi rakipsizdir. Diğer ülkelerden sporcularla tanışarak, takım arkadaşlarımla bağ kurarak ve Avusturya'nın kültür ve geleneklerini keşfederek ömür boyu sürecek deneyimler kazanmayı dört gözle bekliyorum. Eğitimim konusunda kendime güveniyorum ama yokuşlarda daha fazla çalışmaya kararlıyım. Teknik becerilerimi ve fiziksel kondisyonumu geliştirerek, kendimi en iyi şekilde yükseklik kazanımlarına ve zorlu kursa hazırlayacağım. Ek olarak, zihinsel hazırlığa odaklanmak istiyorum. Stresi ve kaygıyı yönetmeye ve odaklanmayı sürdürmeye yardımcı olacak teknikler oluşturmak, yarışma boyunca motive kalmama ve antrenmanımı en üst düzeye çıkarmama yardımcı olacak."

San Diego'da daha önce atletizm ile madalyalar kazanan Pala aynı zamanda ufak yaşından bu yana gönüllü olarak çalışmalar yaptı.

ABD Vizelerine Zam!

ABD Dışişleri Bakanlığı Göçmen olmayan vizelerin fiyatını arttırdı.

-Turist, öğrenci gibi vize türlerinin 160$ olan ücreti 185$'a

-Çalışma vizeleri 190$'dan 205$'a

-Yatırımcı Vizesi 205$'dan 315$'a yükseldi.