İSTANBUL - Futbolda Süper Lig ve TFF 1. Lig'e 13. hafta müsabakalarıyla devam edilecek, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise gruplarda 14. hafta maçları oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

Süper Lig

Bugün:

20.00 Osmanlıspor-Gençlerbirliği (Osmanlı)

Yarın:

14.00 Göztepe-Teleset Mobilya Akhisarspor (Bornova)

16.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Beşiktaş (Yeni Malatya)

19.30 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor (Türk Telekom)

26 Kasım Pazar:

14.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor (Yeni 4 Eylül)

14.00 Bursaspor-Kardemir Karabükspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

16.30 Kasımpaşa-Atiker Konyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

19.30 Antalyaspor-Fenerbahçe (Antalya)

27 Kasım Pazartesi:

20.00 Kayserispor-Medipol Başakşehir (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

TFF 1. Lig

Bugün:

18.00 Grandmedical Manisaspor-Adana Demirspor (Manisa 19 Mayıs)

Yarın:

13.00 İstanbulspor-Samsunspor (Atatürk Olimpiyat)

13.00 Adanaspor-Gaziantepspor (5 Ocak Fatih Terim)

15.30 Elazığspor-Boluspor (Elazığ Atatürk)

15.30 Akın Çorap Giresunspor-MKE Ankaragücü (Giresun Atatürk)

26 Kasım Pazar:

13.00 Ümraniyespor-Altınordu (Ümraniye Belediye)

15.30 Eskişehirspor-Çaykur Rizespor (Yeni Eskişehir)

18.00 Gazişehir Gaziantep-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Gaziantep)

27 Kasım Pazartesi:

18.00 Denizlispor-Balıkesirspor Baltok (Denizli Atatürk)

TFF 2. Lig

Kırmızı Grup

Yarın:

13.00 Sivas Belediyespor-Eyüpspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu)

13.30 Hatayspor-İnegölspor (Antakya Atatürk)

13.30 Tuzlaspor-Etimesgut Belediyespor (Tuzla Belediye)

26 Kasım Pazar:

13.30 Kastamonuspor 1966-Amed Sportif Faaliyetler (Gazi)

13.30 Keçiörengücü-Sancaktepe Belediyespor (Ankara Aktepe)

13.30 Afjet Afyonspor-Bucaspor (Afyonkarahisar Yeni Şehir)

13.30 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Menemen Belediyespor (Bodrum İlçe)

13.30 Mersin İdmanyurdu-Kocaeli Birlikspor (Mersin)

13.30 Tokatspor-Sarıyer (Tokat Gaziosmanpaşa)

Beyaz Grup

26 Kasım Pazar:

13.00 Kipaş Kahramanmaraşspor-Gümüşhanespor (Kahramanmaraş 12 Şubat)

13.00 Şanlıurfaspor-Pendikspor (Şanlıurfa GAP)

13.30 Zonguldak Kömürspor-Niğde Belediyespor (Karaelmas Kemal Köksal)

13.30 Konya Anadolu Selçukspor-Bandırmaspor (Büyükşehir Belediyesi Atatürk)

13.30 Ottocool Karagümrük-Karşıyaka (Vefa)

13.30 Altay-BUGSAŞ Spor (İzmir Atatürk)

13.30 Nazilli Belediyespor-Hacettepe (Nazilli İlçe)

13.30 SBS İnşaat Kırklarelispor-Sakaryaspor (Kırklareli Atatürk)

13.30 Fethiyespor-Silivrispor (Fethiye İlçe)

​TFF 3. Lig

1. Grup

Yarın:

13.30 Çatalcaspor-Bergama Belediyespor (Ziya Altınoğlu)

13.30 Orhangazi Belediyespor-Ofspor (Yalova Atatürk)

26 Kasım Pazar:

13.00 Yomraspor-Halide Edip Adıvarspor (Yomra İlçe)

13.00 Batman Petrolspor-Kozan Belediyespor (Batman 16 Mayıs)

13.30 Bayrampaşa-Bayburt Grup Özel İdare (Bayrampaşa Çetin Emeç)

13.30 Kemerspor 2003-Erbaaspor (Dr. Fehmi Öncel)

13.30 Manisa Büyükşehir Belediyespor-12 Bingölspor (Mümin Özkasap Spor Tesisleri)

13.30 Düzcespor-Çanakkale Dardanel (Düzce 18 Temmuz)

13.30 Erzin Belediyespor-Yeni Altındağ Belediyespor (Erzin İlçe)

2. Grup

Yarın:

13.30 Ankara Demirspor-Yeni Orduspor (TCDD Ankara Demirspor)

13.30 Gölcükspor-Kırıkhanspor (Gölcük)

26 Kasım Pazar:

13.00 Diyarbekirspor-Turgutluspor (Seyrantepe Spor Kompleksi)

13.00 Pazarspor-Muğlaspor (Pazar İlçe)

13.30 Tire 1922-1461 Trabzon (Tire 4 Eylül)

13.30 Ergene Velimeşespor-Van Büyükşehir Belediyespor (Lüleburgaz 8 Kasım)

13.30 Erokspor-Yeşil Bursa (Esenler)

13.30 Darıca Gençlerbirliği-Anadolu Bağcılarspor (Darıca İlçe)

13.30 Kayseri Erciyesspor-Anagold 24 Erzincanspor (Kayseri Atatürk Spor Kompleksi)

3. Grup

Yarın:

13.30 Sultanbeyli Belediyespor-Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor (Sultanbeyli Gölet)

13.30 Ankara Adliyespor-Aydınspor 1923 (Ankara OSTİM)

13.30 Karacabey Birlikspor-Tarsus İdmanyurdu (Karacabey Mustafa Fehmi Gerçeker)

26 Kasım Pazar:

13.00 Cizrespor-Çorum Belediyespor (Cizre İlçe)

13.00 Baysal İnşaat Düzyurtspor-Payasspor (Ahmet Suat Özyazıcı)

13.30 Kızılcabölükspor-Kocaelispor (Kızılcabölük Semt Sahası)

13.30 Büyükçekmece Tepecikspor-Arsinspor (Avcılar Atatürk)

13.30 UTAŞ Uşakspor-Tekirdağspor (Uşak 1 Eylül)

27 Kasım Pazartesi:

13.00 Elaziz Belediyespor-Osmaniyespor (Elazığ Atatürk)