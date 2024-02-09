Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

14.00 Bornova 1877-Sivas Dört Eylül (Bornova Aziz Kocaoğlu)

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın programı şöyle:

TFF 2. Lig'de 25, TFF 3. Lig'de 19. hafta müsabakaları oynanacak. Turkcell Kadın Futbol Süper Lig i ise 20. hafta mücadelelerine sahne olacak.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.