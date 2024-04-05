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15.00 Silivrispor-Sivas Dört Eylül (Silivri Müjdat Gürsu)

Türkiye Futbol Federasyonundan ( TFF ) yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın programı şu şekilde:

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