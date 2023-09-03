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90. dakikada Gaziantep ekibi gole yaklaştı. Sağ çaprazdan Ömürcan Artan'ın ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Riascos, rakiplerinin arasından sıyrılarak şutunu çekti. Kaleci Muslera'yı geçen topu Boey, çizgide müdahale ederek uzaklaştırdı.

71. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Icardi, Ömürcan Artan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi. 72'nci dakikada penaltıda topun başına geçen Icardi, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Batuhan Ahmet Şen'in solundan filelere yolladı: 0-3.

64. dakikada Angelino'nun orta sahadan gönderdiği topla ceza sahası içinde buluşan Kerem Aktürkoğlu, meşin yuvarlağı ceza sahası içerisinde müsait durumda bulunan Icardi'ye aktardı. Icardi, bekletmeden yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 0-2.

GAZİANTEP (AA) - 1-0 Galatasaray 'ın üstünlüğü ile biten ilk yarının ardından 51. dakikada Gradel'in sol çaprazdan ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Djilobodji'nin vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.

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