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Sarı-kırmızılı oyunculardan Mauro Icardi ve Fernando Muslera da takım otobüsünün kapısından taraftara karşılık verdi.

Tesislerin önünde bayrakları açan ve meşaleler yakan taraftarlar, oyunculara tezahüratlarla destek verdi.

Galatasaray Kulübü Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur da kafilede yer aldı.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda 19.00'da başlayacak müsabakanın hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden Konya'ya hareket etti.

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