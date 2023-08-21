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Fenerbahçe sezona iki galibiyetle başladı

Fenerbahçe sezona iki galibiyetle başladı

Galatasaray 'ın listesinde şu oyuncular yer aldı:

İSTANBUL (AA) - UEFA'nın internet sitesindeki bilgiye göre, yeni transferlerden Kerem Demirbay listede yer alırken, Tete ve Hakim Ziyech ise kadroya dahil edilmedi.

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